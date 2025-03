Nicole Neumann, mamá de Indiana, Sienna y Allegra con su ex, Fabián Cubero, y de Cruz, con su actual pareja, Manu Urcera, contó quién es su hija favorita.

Todo comenzó cuando en Los 8 escalones, el conductor, Guido Kaczka, le hizo una pregunta a Carla, una de las participantes. “Según una encuesta del portal de datos públicos U-Gob, realizada en el año 2020, ¿cuál es el porcentaje de padres que admiten tener un hijo favorito?”, le consultó.

¿Nicole tiene una hija favorita? Foto: IG | nikitaneumannoficial

“Es un lío ese tema, es a veces el sentimiento de los hijos, que nos creemos preferidos o no, pero acá depende de los padres que admiten esta historia de tener, en la encuesta, un hijo favorito. ¿Lo admite un 10 por ciento, lo admite un 20 por ciento o lo admite un 30 por ciento?”, siguió Guido, queriendo saber si existe “lo del hijo favorito”.

¿NICOLE NEUMANN TIENE UNA HIJA FAVORITA?

Nicole Neumann respondió en Los 8 escalones si tiene una hija favorita.

“Hay que apoyarlos en todo y hasta en las debilidades. Los apoyamos y los miramos con el mismo amor en todo. Vení a preguntarme a mí con cuatro, imposible. Manu me lo ha preguntado, porque como las mujeres no son de él me dice ‘una tenés que tener favorita’, y te juro que no, te juro que no”, cerró, contundente.