La consagración de Wanda Nara como ganadora del Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina sigue generando repercusiones y polémica. Esta vez, el foco estuvo puesto en Natalie Weber, quien se quebró al aire de Intrusos y fue duramente criticada en redes sociales por sus dichos sobre el discurso de la mediática.

La modelo, que en 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama, cuestionó la referencia de Wanda a su diagnóstico de leucemia durante la premiación.

“Es un golpe bajo”, sostuvo Weber, visiblemente afectada. “A mí eso no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece un toque que es banalizarlo. Me parece un golpe bajo porque los que pasamos por esa enfermedad no es que merecemos un premio por pasar el cáncer o tenerlo”, expresó entre lágrimas.

Natalie Weber habló de Wanda Nara (Foto: captura de América).

Después de que sus palabras generaran una ola de comentarios negativos, Weber salió a aclarar su postura y a responderle a quienes la tildaron de “envidiosa”. En diálogo con sus compañeros de América, la modelo relató cómo vivió el momento y por qué se involucró tanto.

EL DESCARGO DE NATALIE WEBER SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ POR CRITICAR EL DISCURSO DE WANDA NARA

“Con lo que dije del discurso de Wanda, tenía a todas las fans de ella diciéndome que soy una envidiosa, nada más lejos”, dijo Natlie Weber sobre los mensajes que recibió en redes sociales después de criticar el discurso de Nara en los Martín Fierro.

Entonces, explicó: “En realidad fue una sensación, a mí no me gustó escuchar eso porque realmente te hace revivir un montón de situaciones. Obviamente cada historia es propia y ella tiene todo el derecho del mundo de decir lo que quiera, era su momento, era su premio”.

El llanto de Natalie Weber por la incomodidad que le generó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 (Fotos: capturas de América).

Weber remarcó que su reacción fue genuina y que no buscó atacar a Wanda Nara: “Yo obviamente, como pasé por esa situación, no me gustó escuchar eso en ese contexto con la gente. ¿Qué sé yo? Yo soy así, ella es de otra manera".

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