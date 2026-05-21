Natalia Oreiro se refirió al presente de Wanda Nara y no dudó en salir a bancarla tras la polémica que se generó por su premio Martín Fierro como conductora y su nuevo camino como actriz.

En diálogo con el equipo de Puro Show, la artista uruguaya fue consultada sobre las críticas que recibió la mediática y sobre cómo ve su incursión en las series verticales y el cine.

Cuando le preguntaron si creía que, en caso de que Wanda sea nominada como mejor actriz el año que viene, se repetiría la controversia entre las actrices, Oreiro fue contundente: “No, para nada, es como cuando yo pasé de hacer televisión a hacer cine, la gente me decía ‘ay, ahora hacés cine… hacés drama’, no importa eso, lo importante es lo que vos tengas para dar".

“Más allá de lo que piensen los demás, si la gente siempre va a opinar, hay que hacer. Lo importante es el resultado. Si está bueno, no importa quién seas”, agregó la protagonista de Nada Entre Nosotros en diálogo con el programa de eltrece.

Natalia Oreiro habló de Wanda Nara (Foto: captura de Puro Show).

La artista también se refirió al eterno debate sobre la formación actoral y el talento natural: “Hay gente que nunca estudia y es buenísima en lo que hace. El talento no tiene que ver con el estudio. Sí creo que si tenés talento y estudiás lo vas a desarrollar mucho mejor y vas a tener más herramientas”.

WANDA NARA, EN EL CENTRO DE LA ESCENA UNA VEZ MÁS

Wanda Nara ganó el Martín Fierro como Mejor Conductora este año y, lejos de quedarse quieta, se animó a nuevos desafíos: lanzó su primera serie vertical y está grabando una película. Sin embargo, su incursión en la actuación generó controversia y muchas voces del ambiente pusieron en duda su talento.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Oreiro, con su experiencia en la transición de la televisión al cine, dejó en claro que lo importante es el trabajo y el resultado final, más allá de los prejuicios o las críticas. “Si está bueno, no importa quién seas”, remarcó.

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