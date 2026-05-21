La cartelera porteña suma una propuesta que no pasa desapercibida: “Piedad, esquina Libertad” vuelve al escenario con una segunda temporada que promete intensidad, provocación y mucha humanidad.

El musical, con idea original de Maru Echenique y dirección de Pablo Drigo, estrenará el sábado 6 de junio a las 20:00 en el Complejo Belgrano (Av. Belgrano 2608, CABA).

La historia se mete de lleno en un prostíbulo de principios del siglo XX, en pleno corazón de Buenos Aires. Allí, el poder se juega entre sombras y las mujeres intentan abrirse paso en una sociedad que las condena al silencio.

Piedad, esquina Libertad: el musical feminista que transforma el teatro porteño

Entre secretos, tensiones y deseos reprimidos, la obra pone el foco en la resistencia, la libertad y la búsqueda de una voz propia.

Un musical que desafía y emociona

La protagonista es Justina, quien tras la muerte de su esposo Antonio debe hacerse cargo del prostíbulo en una época donde ser mujer y tener poder era casi imposible.

Todo cambia con la llegada de Cayetana, una exiliada política italiana que trae consigo ideas feministas y revolucionarias. Su presencia sacude la rutina del burdel y despierta preguntas incómodas sobre el deseo, la independencia y el lugar de las mujeres en el mundo.

Piedad, esquina Libertad: el musical feminista que transforma el teatro porteño

La puesta combina la estética de los cabarets parisinos con una narrativa emocional y contemporánea. La música original de Santi Stuchetti, la dirección coreográfica de Ceci Cavallero y la dirección vocal de Chechu Bechech le dan vida a un espectáculo que no se parece a nada.

Elenco y experiencia en sala

El elenco está integrado por María Barci, Matías Alarcón, Lucía Correa Vázquez, Giovanna Di Vincenzo, Maru Echenique, Verónica Esclouset, Agustina Justine, Bárbara Mantilla, Nelly Morelli, Mariano Reynaga, Delfina Villalón y Cristian Rubira. Todos ellos se lucen en una obra que apuesta fuerte por la emoción y la potencia escénica.

Piedad, esquina Libertad: el musical feminista que transforma el teatro porteño

Además, el Complejo Belgrano ofrece una propuesta gastronómica a la carta para quienes quieran sumar una experiencia completa durante la función. No es obligatorio consumir, pero la opción está disponible para quienes buscan disfrutar la noche a pleno.

La obra dura aproximadamente dos horas, aunque la experiencia completa —incluyendo la propuesta gastronómica— puede extenderse hasta tres horas, ideal para quienes quieren vivir el teatro sin apuros.

Ficha técnica

Dirección general: Pablo Drigo

Dirección coreográfica: Ceci Cavallero

Dirección vocal: Chechu Bechech

Música original: Santi Stuchetti

Fotografía: Ine Tiberio

Prensa: Kevin Melgar

Asistencia de dirección: Lucía Andrada

“Piedad, esquina Libertad” vuelve a escena con una historia que interpela, emociona y deja huella. Una cita imperdible para quienes buscan teatro con contenido y una mirada distinta sobre el pasado y el presente de las mujeres.