El Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) se llena de magia y emoción cada sábado a las 19:00 con “Pequeño William”, una propuesta teatral que desafía los límites del clásico Hamlet y lo acerca al público desde una mirada fresca, sensible y profundamente original.

La obra, escrita por Adriana Tursi y dirigida por Tatiana Santana, propone un viaje entre el pasado y el presente, donde un niño y un juglar imaginan el Hamlet que pueden y el que necesitan.

En ese juego escénico, el teatro se transforma en espejo, trinchera y posibilidad de redención.

El equipo de Pequeño William.

Un unipersonal que es pura potencia

El gran protagonista es Sebastián Pajoni, quien asume el desafío de interpretar a doce personajes en un despliegue actoral que no da respiro.

Su trabajo sostiene una narrativa dinámica, donde lo lúdico y lo poético se entrelazan para construir un diálogo sin tiempo entre las palabras de “El Bardo” y la intensidad de nuestro presente.

La puesta, que participó del XV Festival Shakespeare Buenos Aires, cruza tiempos, lenguajes y emociones: entre la peste y los fantasmas, entre el futuro y la memoria, la obra aborda temas universales como la vida, la muerte, la identidad y el paso de la infancia a la adultez.

Un equipo creativo que apuesta a lo popular

“Pequeño William” es parte del recorrido del equipo responsable de “La patria al hombro” y “María, es Callas”, y confirma una idea central: las historias que nos marcan suelen nacer en la infancia y nos acompañan para siempre.

La propuesta busca acercar grandes textos a nuevas audiencias desde una perspectiva popular y accesible.

El diseño integral acompaña la construcción del universo escénico: Alejandro Mateo está a cargo de la escenografía y el vestuario, Diego Becker de la iluminación y Santiago Otero Ramos de la musicalización.

La producción artística es de Patricio Orozco y la asistencia de dirección de Martín Cruz, consolidando un espectáculo de precisión técnica y potencia interpretativa.

Nuevas funciones en junio por localidades agotadas

El éxito de “Pequeño William” llevó a sumar nuevas funciones durante junio. Las entradas pueden conseguirse en la boletería del teatro o a través de sus canales oficiales.

Ficha técnica