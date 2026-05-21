Heber Ybañez se prepara para dar un salto que muchos soñaron, pero pocos se animaron a concretar.

El próximo jueves 4 de junio, a las 21:00, el reconocido cronista de “Cortá por Lozano” (Telefé) dejará los flashes de la tele para presentarse en vivo con su primer show musical: “De soñar y de volar”, en el Club Lucille (Gorriti 5520, Palermo).

El “changuito” que salió de Añatuya, Santiago del Estero, con una valija llena de ilusiones, vuelve a sus raíces y se reencuentra con el folklore que lo marcó desde chico.

Heber Ybañez debuta en el escenario con "De soñar y de volar".

Ahora, después de años recorriendo el país con el micrófono en mano, Heber se anima a mostrar su costado más íntimo y auténtico.

Un viaje musical de la tele al escenario

“De soñar y de volar” no es solo un recital: es una invitación a recorrer la historia de un pibe que nunca dejó de soñar.

El repertorio incluye temas propios que ya suenan en plataformas digitales, como “Mágicamente”, “Y qué lindo es” y la canción que da nombre al espectáculo.

Heber Ybañez debuta en el escenario con "De soñar y de volar". Por: Picasa

Además, habrá un homenaje a las chacareras y zambas que marcaron su infancia en el norte argentino.

“Este show es el sueño de ese niño que cantaba en las calles de Añatuya y que hoy, después de muchos años de trabajo en los medios, siente que es el momento de abrir el corazón y volar a través de la música”, contó Heber Ybañez, emocionado por este nuevo desafío.

Una noche para descubrir al artista detrás del periodista

La propuesta promete una puesta en escena cálida, donde lo tradicional se mezcla con la energía de un artista acostumbrado a conectar con el público.

Es la oportunidad de ver al hombre detrás de las noticias, ahora convertido en intérprete de la cultura popular argentina.

Todo lo que tenés que saber para no perderte el show