El cantante español Álvaro de Luna presentó “Hasta el amanecer”, el nuevo adelanto de Azulejos, su próximo álbum de estudio. La canción llega acompañada por un videoclip con fuerte impronta cinematográfica inspirado en la película de culto Before Sunrise (Antes del amanecer), dirigida por Richard Linklater.

Con una estética romántica y nostálgica, el artista traslada la historia a las calles de Viena para narrar un amor fugaz, intenso y marcado por el paso del tiempo.

El video muestra a Álvaro recorriendo algunos de los escenarios más icónicos de la película mientras revive una conexión emocional que parece durar apenas una noche, hasta el amanecer.

El significado de “Hasta el amanecer”, la nueva canción de Álvaro de Luna

“Hasta el amanecer” mantiene la esencia emocional y melancólica que caracteriza a Álvaro de Luna, pero suma una narrativa visual inspirada en uno de los romances más recordados del cine independiente.

La canción funciona como un nuevo anticipo de Azulejos, el disco con el que el músico buscará consolidar el gran presente que atraviesa dentro de la escena pop española. La producción combina una letra íntima con una sonoridad moderna y atmosférica, ideal para acompañar la historia que propone el videoclip.

El videoclip inspirado en Before Sunrise

La referencia a Before Sunrise no pasa desapercibida. La película protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy se convirtió en una obra de culto gracias a su retrato de un vínculo intenso y efímero entre dos desconocidos que recorren Viena durante una noche.

En el video de “Hasta el amanecer”, Álvaro de Luna retoma esa sensibilidad romántica y la adapta a su universo musical, reforzando el costado más emocional de esta nueva etapa artística.

La nueva gira de Álvaro de Luna

El lanzamiento también llega después del anuncio de su nueva gira, “Dime dónde estás Tour”, con la que recorrerá distintos festivales y escenarios de España durante los próximos meses.

La serie de conciertos acompañará la salida de Azulejos y confirma el gran momento profesional del cantante, que continúa consolidando su crecimiento tanto en plataformas digitales como en vivo.