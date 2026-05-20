El fenómeno chileno Kidd Voodoo confirmó su esperado regreso a la Argentina. Luego de agotar múltiples fechas en el Movistar Arena de Chile y convertirse en una de las voces más importantes de la nueva generación urbana, el cantante se presentará el próximo 26 de septiembre en el Teatro Vorterix, en el marco de su gira internacional.

El show llegará impulsado por el lanzamiento de Euforia, el disco más íntimo y emocional de su carrera, con el que el artista expande los límites del género urbano y apuesta por una propuesta mucho más sensible y melancólica.

Kidd Voodoo. Foto: prensa

Kidd Voodoo presenta Euforia en Buenos Aires

Kidd Voodoo atraviesa el mejor momento de su carrera. Con una identidad sonora que mezcla reggaetón, pop alternativo, guitarras emocionales e influencias indie, logró construir un universo musical propio que conecta con miles de fans en toda Latinoamérica.

En Euforia, el músico chileno muestra una faceta mucho más introspectiva y emocional. El álbum incluye colaboraciones con artistas internacionales como Mon Laferte, Rels B y Pablo Alborán, consolidando el crecimiento artístico y el alcance global de su proyecto.

Kidd Voodoo. Foto: prensa

Cuándo toca Kidd Voodoo en Argentina y dónde comprar entradas

El recital será el próximo 26 de septiembre en el Teatro Vorterix.

Las entradas estarán disponibles a través de All Access desde el viernes 22 de mayo a las 13 horas.

Kidd Voodoo. Foto: prensa

Una gira internacional que consolida su fenómeno

La visita de Kidd Voodoo a Buenos Aires forma parte de una gira internacional que también incluirá shows en España, Suiza, Alemania, Holanda, Colombia, Perú, México y Chile.

Tras su explosiva primera visita al país en 2025, el artista regresa con una puesta renovada y un repertorio que combinará sus grandes éxitos con las nuevas canciones de Euforia. La promesa es una experiencia cargada de emoción, intensidad y cercanía con el público argentino.