José María Muscari prepara el estreno de “Lucio y Yo”, la nueva obra escrita y dirigida por el reconocido dramaturgo argentino, que llegará en agosto de 2026 al Centro Cultural de la Cooperación. La producción general estará a cargo de Paola Luttini.

Lucio y yo, de José María Muscari

De qué trata “Lucio y yo”

La obra reunirá sobre el escenario a Esteban Pérez y Máximo Meyer para contar la historia real del vínculo entre Muscari y su hijo adolescente Lucio: el encuentro entre dos personas que, sin imaginarlo, comenzaron a construir una familia.

Lucio y yo, de José María Muscari

Con una fuerte impronta autobiográfica, “Lucio y Yo” recorrerá el proceso de adopción, la convivencia, los desafíos de la paternidad y las transformaciones emocionales que atraviesan tanto a un padre como a un hijo en el camino de convertirse en familia.

Desde el video viral de Lucio que cambió el rumbo de sus vidas hasta la intimidad de la convivencia cotidiana, la propuesta promete un relato sensible, emotivo y profundamente humano. Además, la obra buscará reflexionar sobre los vínculos y las maneras inesperadas en las que el amor puede transformar una vida.

Qué dijo Muscari sobre “Lucio y yo”

José María Muscari y Lucio

“Nunca hice una obra que sea biopic y mucho menos sobre un vínculo. Nunca había tenido un hijo hasta que llegó Lucio a mi vida y entonces, durante el primer año de convivencia, fui escribiendo un registro de la extraña aventura de convertirse en padre y de convertirnos en padre e hijo”, expresó Muscari sobre el proyecto.

El director también reveló que el texto cuenta con la colaboración y aportes de su hijo real: “Así surgió Lucio y Yo: como una bitácora emocional de nuestra existencia”.

El estreno de “Lucio y Yo” está previsto para agosto de 2026, con funciones los viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación.