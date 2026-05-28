La espera terminó para los fanáticos de los mutantes más famosos de Marvel. Disney+ confirmó que la segunda temporada de X-Men ’97 se estrenará el próximo 1 de julio y ya lanzó el esperado tráiler oficial de los nuevos episodios, que prometen más acción, viajes en el tiempo y peligros para los héroes.

La serie animada de Marvel Animation se convirtió en un verdadero fenómeno desde su debut. La primera temporada logró posicionarse como una de las producciones animadas originales más vistas de Disney+ a nivel mundial y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada. Incluso, obtuvo una impresionante puntuación del 99 % en Rotten Tomatoes y fue nominada a los premios Emmy®.

En esta nueva entrega, los X-Men deberán enfrentar un escenario mucho más complejo. El equipo de mutantes aparece dividido y disperso en diferentes épocas mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa. Al mismo tiempo, en los años 90 resurgen nuevas amenazas y formas de intolerancia hacia los mutantes tras la desaparición del grupo.

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La temporada 2 contará con un total de nueve episodios y mantendrá gran parte del elenco original de voces en inglés. Entre ellos estarán Ross Marquand como el Profesor X, Matthew Waterson como Magneto, Ray Chase como Cíclope, Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith como Tormenta y Cal Dodd como Wolverine (Guepardo), entre otros personajes emblemáticos.

Detrás de la producción vuelven a estar nombres clave de Marvel Studios como Kevin Feige, Brad Winderbaum y Louis D’Esposito, junto a un equipo creativo integrado por guionistas y directores que ya trabajaron en la primera temporada. Con el regreso de la serie, Disney+ apuesta nuevamente a uno de los títulos más celebrados por los fanáticos de Marvel en los últimos años.

X-Men ’97 es una continuación directa de la icónica serie animada X-Men: The Animated Series, emitida originalmente entre 1992 y 1997 y considerada una de las producciones más queridas por los fanáticos de Marvel. La nueva ficción retoma la historia exactamente donde terminó la serie clásica, respetando su estética, su música y gran parte de sus personajes originales, pero actualizando la animación y profundizando conflictos más maduros para una nueva generación de espectadores.

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