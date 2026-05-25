El cine de suspenso encontró en el streaming un escenario ideal para revitalizar historias intensas y minimalistas. Un claro ejemplo de este fenómeno es Culpable (The Guilty), un atrapante largometraje estadounidense que se transformó en uno de los títulos más vistos del catálogo de Netflix.

Con una duración de 90 minutos, esta vertiginosa producción cinematográfica fue dirigida por Antoine Fuqua, reconocido en la industria por su trabajo en la aclamada película Día de entrenamiento. Para este proyecto, el realizador unió fuerzas con el guionista Nic Pizzolatto, el célebre creador de la exitosa serie policial True Detective.

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La trama se sostiene casi en su totalidad sobre los hombros de una sola figura en pantalla: Jake Gyllenhaal, quien logra mantener una tensión constante en un ambiente cerrado, asfixiante y contrarreloj.

De qué trata Culpable

La historia sigue de cerca a Joe Baylor, un oficial de la policía que temporalmente fue removido de sus funciones debido a una investigación interna pendiente y un conflicto legal que se revela hacia el desenlace.

Así es asignado a la tarea de atender las llamadas entrantes al 911. Su jornada transcurre entre despachos rutinarios y una indisimulable ansiedad, hasta que recibe una comunicación fuera de lo común.

Un llamado al 911 desata una trama sin igual en Culpable.

Del otro lado de la línea, Emily Lighton, una mujer que habla de manera críptica para no alertar a su captor, le advierte que ha sido secuestrada dentro de un vehículo en movimiento.

A partir de ese instante, la película se convierte en una carrera desesperada contra el tiempo.

La inspiración oculta detrás del guion

Aunque la versión norteamericana es una remake directa de la celebrada producción danesa Den skyldige (2018), dirigida por Gustav Möller, la raíz de la historia se vincula de forma muy estrecha con la realidad.

El tráiler oficial de la película The Guilty, en Netflix.

El concepto original nació cuando Möller tropezó en YouTube con una grabación de audio real de una mujer secuestrada que logró llamar a emergencias junto a su captor.

Aquella escalofriante llamada de veinte minutos bastó para disparar la imaginación del cineasta, quien descubrió que el sonido puro generaba imágenes sumamente potentes en su mente.

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A este disparador se sumó la influencia estructural de Serial, un famoso podcast periodístico de crímenes reales de Estados Unidos que dosificaba la información modificando la percepción del oyente en cada episodio.

Entre el aplauso de la crítica y los desafíos del rodaje

La crítica especializada valoró la interpretación de su protagonista, afirmando que su labor actoral es el elemento principal que saca a flote el thriller y sostiene el vertiginoso ritmo narrativo.

Joe Baylor, un oficial de la policía que temporalmente fue removido de sus funciones.

Un dato curioso de la producción es que Fuqua debió dirigir gran parte de las escenas aislado dentro de una camioneta equipada con pantallas debido a los estrictos protocolos derivados de la pandemia de coronavirus.

Para potenciar el contexto de crisis y desesperación, el guion sumó como trasfondo una serie de devastadores incendios forestales en la ciudad de Los Ángeles, un factor ambiental que añade mayor tensión.

Cómo es el reparto de Culpable