Marta Fort volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no fue por una producción de fotos ni por su faceta como referente de la moda. La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva rutina de entrenamiento, enfocada en el tren superior, y el video no tardó en viralizarse.

“Probando ejercicios nuevos”, escribió Marta en su cuenta de Instagram, donde compartió un clip en el que se la ve de espaldas, sentada en una máquina y levantando una barra por encima de la cabeza. Así, la joven trabajó hombros, dorsales y trapecios, dejando en claro que le dedica tiempo y esfuerzo a fortalecer la parte superior del cuerpo.

Marta Fort (Foto: Instagram @martacfort)

Para la ocasión, la hija de Ricardo Fort eligió un look deportivo en tonos aqua: top y calza haciendo juego. Además, dejó ver algunos de sus tatuajes más llamativos, como el diseño de líneas con una cruz y un escorpión que recorre su espalda.

Leé más:

Marta Fort reveló la condición bomba que pondría para entrar a Gran Hermano: Generación Dorada

EL SECRETO DEL ENTRENAMIENTO DE MARTA FORT PARA TENER UN TREN SUPERIOR SORPRENDENTE

Este tatuaje, realizado por el estudio Golden Ink Palermo, se destaca por sus líneas negras finas y simétricas, de estilo abstracto, y es uno de los más grandes que lleva en su piel.

En otra de sus publicaciones, Marta posó frente al espejo con un vaso de hidratación rosa brillante, reafirmando su estilo y personalidad en cada detalle. Tiempo atrás, Marta reveló en una charla con su entrenador que siempre le gustó entrenar brazos.

Marta Fort (Foto: Movilpress)

Su coach lo confirmó: “Le mete al tren superior y a veces es raro que las chicas le metan al tren superior. Por lo general, todas me dicen: ‘Entrenemos glúteos’. Y ella me dice que no, tiremos unos doble bíceps y a la lona. Tenés buena caja. Lo tenés súper entrenado el tren superior. Tiene buenos brazos también”.

Leé más:

De Pampita y Flor de la V a Stephie Demner y Marta Fort: duelo de estilos en el Martín Fierro de la Moda 2026

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.