Marta Fort volvió a dar que hablar con una declaración tan espontánea como picante sobre su posible participación en Gran Hermano: Generación Dorada. Invitada al segmento “Todo lo contrario” de Streams Telefe, la influencer no dudó en poner sobre la mesa su única —y llamativa— condición para ingresar a la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando los conductores Grego Rosello y Lean Saifir le preguntaron si se animaría a participar del reality nde Telefe. Lejos de esquivar la respuesta, Marta fue directa y aseguró que solo entraría si tuviera la libertad absoluta de irse cuando quisiera, y con destino asegurado.

“Si yo tengo una reunión en donde me dicen: ‘bueno, cuando vos quieras, podés abrir la puerta y te vas a Miami”, lanzó, generando risas inmediatas en el estudio. La ocurrencia dio pie a bromas sobre una salida sin escalas desde Ezeiza, pero también dejó en claro su postura frente al juego.

Foto: Instagram (@martacfort)

Lejos de mostrarse como una participante tradicional, la hija de Ricardo Fort incluso imaginó cómo sería su paso por el reality: intenso, breve y sin filtros: “Entro, estoy dos semanas, la rompo toda, me peleo con todos, hago quilom..., quilom..., quilom... Y después digo: ‘¿sabés qué? Me canso, abro la puerta y me voy. Así de sencillo”, cerró, entre risas.

¡Decidida!

Marta Fort: “Si yo tengo una reunión en donde me dicen: ‘bueno, cuando vos quieras, podés abrir la puerta y te vas a Miami’“.

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EL CONMOVEDOR RECUERDO DE MARTITA FORT A RICARDO EN EL DÍA EN QUE SU PAPÁ HUBIERA CUMPLIDO AÑOS

El 5 de noviembre de 2025, Ricardo Fort hubiera celebrado su cumpleaños número 57, y como cada año, sus hijos lo recordaron esta fecha especial con mucho cariño. Esta vez fue Martita Fort quien conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo video junto a su hermano Felipe y su papá, en una fiesta de Navidad, donde la felicidad se reflejaba en los tres.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, comenzó diciendo la joven en su reflexión, para luego abrir su corazón sobre los cambios que vivió recientemente.

“Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martacfort) Por: Fabiana Lopez

Con la madurez de quien debió crecer sin su figura paterna, Martita recordó lo mucho que extraña a Ricardo: “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado. Pero hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”.

Martita Fort: “Hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”.

En su mensaje, la hija del recordado empresaria reconoció que hay momentos en los que la ausencia pesa más: “A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”.

“Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo viva su imagen en el día a día. Feliz cumpleaños”, cerró Martita, a flor de piel.