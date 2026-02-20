Marta Fort volvió a sacudir las redes sociales con una producción de fotos que no dejó a nadie indiferente. La hija de Ricardo Fort compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que posó con el torso al desnudo, cubierto únicamente por cintas adhesivas negras sobre el busto, y desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

En las fotos, Marta apostó por un estilo provocador y moderno. El fondo neutro de la sesión resaltó su figura y puso en primer plano los detalles de sus tatuajes, especialmente el número “1964” en el costado izquierdo, junto a diseños curvos que recorren su abdomen y parte de la espalda. Completó el look con una pulsera de cuentas negras y uñas largas con manicura clara, mientras su cabello rubio, largo y con ondas suaves, sumó un toque de glamour.

Marta Fort (Foto: Instagram @martacfort)

La joven modelo mantuvo una expresión seria y desafiante, mirando fijo a la cámara. El resultado fue un retrato que mezcla sensualidad, actitud y la impronta de la moda contemporánea.

LAS FOTOS DE MARTA FORT SIN CENSURA QUE CAUSARON FUROR EN REDES

Al publicar las imágenes, Marta Fort acompañó la producción con una frase que no pasó desapercibida: “Qué criminales estas fotos”, dejando en claro la intención transgresora y llamativa de la sesión. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de elogios y mensajes de admiración.

La influencer viene marcando tendencia desde su adolescencia, apostando siempre por una presencia fuerte y original en redes sociales. Con cada aparición pública, refuerza la herencia artística y mediática de su familia, pero también deja su propio sello: la elección de prendas de diseñadores internacionales y la exposición de tatuajes personales muestran su búsqueda de autenticidad y diferenciación en el mundo de las celebridades argentinas.

Hace apenas un mes, Marta Fort volvió a ser noticia al mostrar un tatuaje de gran escala que cubre casi toda su espalda. Compartió el resultado en imágenes y videos, donde se puede ver el diseño de líneas negras finas y simétricas que se extienden desde los hombros hasta la parte baja de la espalda.

