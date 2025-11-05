Martita Fort rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones contra Virginia Gallardo por el uso de la imagen de su papá, Ricardo Fort, en plena campaña política. En diálogo con Puro Show, la hija del recordado empresario no se guardó nada y dejó en claro su malestar por la actitud de la mediática.

“Cuando pasó todo lo de la serie ella se quemó sola, nadie habló de que ella iba a aparecer y no quiso porque al final no se le pagó, ella se jactó de que la habían llamado y que no quería aparecer, cuando esa no fue la cuestión”, recordó la joven el escándalo por la serie de su papá.

El posteo de Virginia Gallardo en la previa de las elecciones legislativas (Foto: Instagram).

Fue entonces cuando calificó la actitud de la diputada en plena campaña: “La verdad que sí, me parece bastante de cuarta. Ella sabe y todo el mundo sabemos el trato que tenían como pareja, era una pareja ‘bastante lavanda’”.

Martita Fort habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Martita fue más allá y sugirió que Gallardo habría usado la figura de Ricardo Fort tanto en la relación como ahora en la política: “Era un uso acordado, que está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación. Con mi papá se portó dentro de todo bien. Pero, digo, nunca lo tuvo presente”.

EL RECLAMO DE MARTITA FORT A VIRGINIA GALLARDO

La hija del “Comandante” le hizo un duro reclamo a Virginia Gallardo: “Quiso cobrar por ir a un documental de él, ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar”.

“Ella dijo que no quería aparecer porque quería que lo desliguen de su imagen con él. Cuando después de eso hizo un programa entero de él. Hizo un programa entero de él y ahora esto, mi papá hace 13 años que ya no está, podría aportar algo de ella", lanzó picantísima.

Consultada sobre el resultado electoral de Gallardo, Martita fue tajante: “No, la verdad que ni lo vi. Nada más vi que entró, espero que le haya servido entonces”.

