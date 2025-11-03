La última emisión de Almorzando con Juana dejó una de esas frases que rápidamente se convierten en tema de conversación. L-Gante aseguró que le gustaría ser Presidente de la Nación, una declaración que generó sorpresa en los presentes, sobre todo en Virginia Gallardo.

La charla se desarrollaba en un clima distendido, aunque con un tono político inevitable debido al nuevo rol que Gallardo asumirá en el Congreso.

La ex vedette se refirió a la responsabilidad que implicará su desembarco en la Cámara Baja: “Si Dios quiere, pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos”. Sus palabras fueron recibidas con elogios por parte del músico, quien valoró la intención de aportar desde un lugar constructivo.

“A mí me parece bien hacer las cosas por el país sin estar mirando lo que hace el otro. Eso es lo mejor, porque si uno se pone a pensar en competir o criticar, no avanza”, expresó L-Gante. Y fue justo en ese momento cuando lanzó la frase que nadie esperaba: “A mí me gustaría ser Presidente”.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

L-GANTE: “ME GUSTARÍA SER PRESIDENTE”

La reacción fue inmediata. Juana Viale, sorprendida, se inclinó hacia él para confirmar si había escuchado bien. “¿En serio?”, preguntó, entre curiosa y divertida.

Al mismo tiempo, Gallardo se tomó el comentario con humor y exclamó: “¡Dios mío! ¡Va por vos, Milei!”, en referencia al actual mandatario y líder del espacio político que integra.