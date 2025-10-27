Uno de los batacazos del domingo fue la consagración de Virginia Gallardo como diputada nacional por Corrientes, donde quedó a un punto del primer puesto, y la exnovia de Ricardo Fort reaccionó a las críticas que le habían hecho cuando se supo que saltaba a la política.

“Yo lo tomo como aprendizaje para los demás”, comenzó la expanelista de Mujeres Argentinas en diálogo con el programa, en alusión a la subestimación que padeció.

Entonces continuó: “Si bien son frases armadas, de verdad somos arquitectos de nuestro destino”.

Virginia Gallardo (Foto: Movilpress)

“No escuchen las críticas. Yo crecí con la crítica. Me expuse a la votación popular toda mi vida, desde los reinados en Corrientes, los programas de televisión, a candidatura hoy”, exclamó.

Y enfatizó: “Yo siempre me pongo a disposición de que la gente haga conmigo lo que quiera. Por eso voy muy tranquila por la vida. Siempre sí a la crítica constructiva. No a la violencia”.

El camino al congreso nacional

“Ha sido todo tan vertiginoso para mí. ¡Como la Argentina en la que vivimos! De un día para el otro fue un nuevo proyecto, y en un mes y medio.... ¡ganamos y entramos!”, admitió.

Virginia Gallardo le respondió a un usuario que la trató de “sin cerebro” en Instagram. Crédito: Instagram

“Quiero aprovechar, agradecer por la confianza tanto a Javier como al partido, porque era algo impensado. (...) Yo confiaba porque soy de acá Porque las provincias son diferentes”, cerró Virginia Gallardo.