Virginia Gallardo volvió a ser protagonista en las redes sociales, pero esta vez no por una foto en bikini ni por un viaje paradisíaco, sino por la respuesta que le dio a un usuario que la trató de “sin cerebro”.

En una de sus historias de Instagram, la bailarina compartió la captura de una pregunta que le hicieron en la caja de consultas: “¿Sabés que llegaste tarde al reparto de cerebro? Demasiado culo”.

Lejos de quedarse callada, Gallardo apeló al sarcasmo y retrucó con una frase que se volvió viral: “Menos mal que antes llegaste vos porque no me había dado cuenta, che”.

Virginia Gallardo le respondió a un usuario que la trató de “sin cerebro” en Instagram. Crédito: Instagram

UNA RESPUESTA IRÓNICA EN MEDIO DE LAS CRÍTICAS

Gallardo suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida personal y laboral.

En esta ocasión, no perdió el humor y contestó con picardía, ganándose el apoyo de muchos de sus fans.