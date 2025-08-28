Virginia Gallardo volvió a ser protagonista en las redes sociales, pero esta vez no por una foto en bikini ni por un viaje paradisíaco, sino por la respuesta que le dio a un usuario que la trató de “sin cerebro”.
En una de sus historias de Instagram, la bailarina compartió la captura de una pregunta que le hicieron en la caja de consultas: “¿Sabés que llegaste tarde al reparto de cerebro? Demasiado culo”.
Lejos de quedarse callada, Gallardo apeló al sarcasmo y retrucó con una frase que se volvió viral: “Menos mal que antes llegaste vos porque no me había dado cuenta, che”.
UNA RESPUESTA IRÓNICA EN MEDIO DE LAS CRÍTICAS
Gallardo suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida personal y laboral.
En esta ocasión, no perdió el humor y contestó con picardía, ganándose el apoyo de muchos de sus fans.