La candidatura de Virginia Gallardo a diputada nacional por Corrientes, encabezando la lista de La Libertad Avanza, puso a la panelista de Mujeres Argentinas en el centro de la polémica y tras sentirse descalificada recordó su infancia.

“Tengo todo para perder”, reconoció la exnovia de Ricardo Fort.

“Me tengo que fumar que me critiquen. Me tengo que fumar abandonar la vida que hasta hace una semana era tal y hoy deja de serlo”, argumentó.

En ese punto reveló que “estaba en Corrientes” cuando explotó la versión, y que tras las dudas iniciales se decidió por el apoyo de la gente en la calle.

Virginia Gallardo.

“Soy la misma chica que desde toda la vida va al súper, va a comprar el chipán bocá, sale a la costanera a caminar. Tengo la misma gente que me acompaña de toda mi vida. Vivo en la misma casa que nací”, exclamó orgullosa.

EL LLANTO DE VIRGINIA GALLARDO

“Estoy llorando porque soy sensible nomás”, blanqueó en vivo.

Apesar de eso enfatizó: “Estoy fuerte. Sé lo que quiero porque en realidad hago esto. Estoy dejando mi vida. Estoy dejando mi trabajo. Voy a aportar un granito de arena por mi hija, por los hijos de todos. Quiero un país mejor”.