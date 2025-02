A tres años de la muerte de Gustavo Martínez, el extutor de Martita y Felipe Fort, que dejó en shock a todos, Juan Etchegoyen compartió las conversaciones que había mantenido con él, en las que le contaba qué lo tenía tan angustiado.

“Te voy a mostrar por primera vez chats que Gustavo me envió en su momento y que dejan mal parada a la familia Fort. Los sobrinos de Gustavo salieron al aire en este programa y en otros. Estaban indignados y denunciaban que la familia Fort había abandonado a su tío”, aseguró el comunicador.

Juan dio a conocer los mensajes que le había mandado Gustavo antes de su muerte. Foto: captura Mitre Live.

“Estoy mal porque no puedo trabajar, yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar, eso me tiene mal. Trabajé toda mi vida y un sobrino me ayudó a pagar la tarjeta. Vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal no poder hacer lo que me gusta”, le había dicho a Juan en septiembre del 2020.

¿QUÉ HABÍA DICHO GUSTAVO MARTÍNEZ SOBRE SU TUTELA?

Además, Juan Etchegoyen compartió otro mensaje en el que Gustavo Martínez hablaba de su tutela de Martita y Felipe Fort.

“Acá hay dos niños que se quedaron sin papá y Ricardo dejó un escrito. Eso implica que fue su potestad que Gustavo Martínez sea el tutor de Marta Carolina Fort y Felipe Segundo Fort de los cuales y por orden de su padre determina que ante su fallecimiento la patria potestad la tiene Gustavo Martínez Adolfo Martínez”, le había aclarado.