La versión de que Virginia Gallardo se lanzaría a la política explotó en las últimas horas, en coincidencia con las frenéticas negociaciones para cerrar las listas.

De vacaciones en su Corrientes natal, la panelista de Mujeres Argentinas habría sido tentada para integrar las huestes de La Libertad Avanza, dada su relación de amistad con Javier Milei.

Vínculo que nació de la buena onda cuando la vedette era parte de Polémica en el Bar y Milei era invitado frecuente. De hecho, Virginia tomó clases de economía con Javier, según contó Paula Varela en Lape Club Social.

Virginia Gallarde en Corrientes.

Si bien el próximo 31 de agosto se votará gobernador, donde el radical Gustavo Valdés se encaminaría a revalidar su mandato, Virginia no correrá en esos comicios.

A QUÉ SE POSTULARÍA VIRGINIA GALLARDO

De cara a las elecciones legislativas de fines de octubre, Gallardo se postularía a Diputada Nacional.

Virginia Gallarde en Corrientes. Por: Fernando Gatti

La propuesta fue confirmada por Claudio Lisandro ALmirón, actual diputado y candidato a gobernador por La Libertad Avanza.

Sin embargo, Virginia Gallardo mantiene el hermetismo ante la consulta de Ciudad.