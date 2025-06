Fue un momento de profundo dolor el que se vivió en la despedida de Thiago Correa, el niño de siete años que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un tiroteo entre un efectivo policial y un grupo de delincuentes, en la localidad de Ciudad Esperanza (en el partido de Villa del Sol).

Y en medio de la noticia que estaban cubriendo en Mujeres Argentinas, Virginia Gallardo no pudo evitar romper en llanto en vivo.

“No soy el eje central, pero estoy escuchando la realidad que nos toca. Obviamente soy mamá, pero quería decirle varias cosas que vine escuchando de lo que venimos hablando, a Marcos puntualmente”, comenzó diciendo la panelista del programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece, después de que hablara Marcos Gómez, el padre de Kim, la nena de 7 años que había sido asesinada en La Plata meses atrás.

“Realmente te felicito por tu fuerza. No me imagino estar viviendo esta situación y encima tener que salir a los medios a querer pedir justicia. Pero sí soy muy creyente. Y sí creo que, a veces, uno no elige ser guerrero en la vida de situaciones que no nos pertenecen”, agregó, totalmente quebrada y con lágrimas en los ojos.

Y cerró, a flor de piel: “Creo que, así como tu caso ha sido especial, esto ocurre todos los días, y es preguntarnos por qué sí y por qué otros no. Quizá Dios te pone en ese lugar para que puedas estar acá sentado y para que tu lucha sirva para algo. Para hacer visible la problemática que nos atraviesa y para que los políticos nos puedan escuchar. Y quizá esa es la misión que te tocó, lamentablemente, aunque no la hayas elegido”.

VIRGINIA GALLARDO SUFRIÓ UN VIOLENTO ROBO EN LA VÍA PÚBLICA Y LE DESTROZARON EL AUTO: “ESTOY MUY TRISTE”

A pocos días de haber dado detalles del accidente en moto que tuvo, Virginia Gallardo compartió su angustia en las redes (en abril de 02024) después de sufrir un violento robo que terminó con su auto destrozado en la vía pública.

“La que anda en una racha. Quiero decirles que estoy muy triste. Por la hora, sigo sin poder dormir, como verán, pero reflexionando mucho. Trato de tener empatía con quienes pudieron hacer esto. Trato de justificarlos, pensando que lo hacen por necesidad. Pero, ¿saben qué? Siempre llego a la misma conclusión, que estoy equivocada”, comenzó diciendo la panelista de Poco correctos en Instagram.

“Porque sería estigmatizar la pobreza, y ser pobres no es sinónimo de ladrón o asesinos. Ser pobres es sinónimo de menos oportunidades, es sinónimo de que todo va a costar un poquito más; ¡pero el que quiere, puede!”, agregó en un posteo donde se ve su vehículo con la ventanilla rota.

“Nada justifica andar por las calles, quien sabe los motivos, haciendo algo semejante. Tenemos que poder decirles a los responsables que hay un mundo mejor, donde podés dejar tu auto dos horas estacionado en la calle, u olvidarte la cartera sin que te rompan la ventana a pedazos, o peor aún, ir paseando con tu familia, te encierren, te ataquen entre 7 y aún llevándose todo, meterte un balazo. Y podría seguir la lista. ¡La vida es un instante, para buenos y malos! Y como siempre, queda decir ‘gracias’ porque significa que estoy en casa escribiendo estas líneas”, cerró, a flor de piel y visiblemente movilizada.