Luego de que Estefi Berardi hablara del accidente que sufrió su compañera de Poco correctos (el programa que conduce Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece) con su moto en el barrio de Recoleta, Virginia Gallardo dio detalles del episodio en vivo.

La panelista reveló que otro vehículo frenó repentinamente delante del suyo y no pudo evitar el impacto: “Lo digo por si alguien vio a una chica tirada con una moto en Avenida Libertador y Alvear. ¡Era yo!”, relató Virginia, poniéndole humor a lo sucedido.

“Sé que es algo que ocurre normalmente, un auto me frena a centímetros. El conductor se baja y se la agarra con el taxista de al lado, y le dice: ‘Viste lo que me hiciste hacer’. Mientras tanto, yo estaba tirada en el suelo”, agregó.

Además, Gallardo contó que debió utilizar muchos almohadones para sentarse en el sillón del programa porque estaba muy dolorida: “Me caí de este lado (el derecho). Me duele la pierna, la cola, el abdomen. Fue un accidente afortunado, me levanté rapidito”.

“Mi marido me dice que le pida el seguro y cuando me acerco al hombre me dice: ‘¡Pero si vos me chocaste a mí!’. Por suerte, estoy bien”, cerró, llevando tranquilidad al público y sus seres queridos.

VIRGINIA GALLARDO Y ESTEFI BERARDI RECORDARON LOS TIEMPOS DE COMBATE CON UN CHALLENGE

Virginia Gallardo y Estefi Berardi, que se conocen desde las épocas del programa Combate, hoy comparten las tardes de eltrece en Poco Correctos.

Divertidas, ambas se mostraron en Instagram con la coreo del tema Mesita-Una foto Remix, de Nicki Nicole y Tiago PZK.

“Como en los viejos tiempos”, escribieron Virchu y Estefi en sus redes sociales acompañando el divertido video.

¡Muy compinches!