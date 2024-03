Este lunes por la madrugada, fuertes tormentas azotaron Corrientes capital, y debido a eso unos 150 barrios quedaron inundados, en medio de una alerta meteorológica, y Virginia Gallardo no pudo evitar la emoción al aire al ver semejante postal.

Según el Servicio meteorológico nacional (SMN), hasta las 13.30 habían caído unos 209 milímetros de agua en la capital correntina con ráfagas de viento de hasta 38 kilómetros, y desde allí un cronista relató cómo afronta la población esta calamidad.

En medio de las imágenes de autos flotando en las calles, ciudadanos desplazándose en kayaks, aceras inundadas, el Chino Leunis notó que Virginia tenía la emoción a flor de piel al ver su tierra natal arrasada por las aguas y quiso saber su opinión.

VIRGINIA GALLARDO, CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL AL VER SU CORRIENTES NATAL ARRASADA POR LAS INUNDACIONES

“Me pasaría con cualquier provincia, y claramente me toca de cerca, pero gracias a Dios no tengo a nadie cercano que le haya tocado de manera directa vivir esta situación”, contó la panelista.

“Me duele, por supuesto, por la gente más necesitada. Entiendo que catástrofes como estas pueden afectar a cualquiera, pero me pongo a pensar… Ya de por sí me tiene sensibilizada la situación del país”, señaló Gallardo, que contó que “no puede andar por las calles”.

“Por eso, a veces me pongo en una postura más crítica, porque entiendo que lo bueno es poner acelerador para poder salir de esto de la manera más rápida, pero también entiendo que hay gente que no tiene ese resto”, agregó la panelista, muy sensibilizada.

