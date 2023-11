Fiel usuaria a las redes sociales, Virginia Gallardo se sometió a un nuevo procedimiento médico al que ya recurrieron varios famosos y contó cómo fue el paso a paso de su decisión de implantarse un chip para retrasar el envejecimiento.

“Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, explicó la panelista de Socios del espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) en su cuenta personal de Instagram.

Foto: Captura de Instagram Por: Fabiana Lopez

Luego, Virginia dio a conocer los requisitos necesarios para colocarse este chip: “Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en el cuerpo”.

La modelo (que se sumó a la lista de figuras que se ya optaron por este tratamiento como Catherine Fulop, Carmen Barbieri y Sergio Goycochea), se mostró muy feliz con el resultado final: “Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, cerró, contenta.

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ CÓMO VIVE SU PARTICIPACIÓN EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO TRAS IRSE DE INTRUSOS

A poco de haberse ido de Intrusos para integrarse a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece, Virginia Gallardo se sinceró sobre cómo vive este nuevo presente laboral.

Indagada por si su salida del programa de América se debió a alguna incomodidad, Virginia se respondió en Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez: “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”.

“Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”, cerró.