Luego de la preocupación que despertó la salud de Coti Romero tras confesar el mal momento que atraviesa en su estado anímico, Virginia Gallardo y Nancy Duré no dudaron en sentar su firme postura sobre la participación de la exparticipante de Gran Hermano 2022 en Bailando 2023.

Luego de ver la foto que Coti compartió con sus seguidores en Instagram con su brazo lastimado tras auto lesionarse, Gallardo tomó la palabra en Socios del Espectáculo: “Evidentemente, hay algo en ella que en su insania le genera buscar que la gente la apoye. Pero no es ‘hoy estoy bien y mañana no’. Esto no dura un día”, lanzó, contundente.

Virginia Gallardo: “Coti contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”.

“Ella contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”, agregó.

Nancy Duré: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está”.

Tras escucharla, Duré coincidió con su compañera: “También tiene que ver con esto que nos hacen creer que la felicidad está en determinados lugares, y la felicidad es el minuto a minuto”, remarcó. Y cerró: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está. Entonces, busca algo más y ese vacío la lleva a hacer esas cosas. Ella se va a angustiar”.

Centro de asistencia al suicida: línea 135 o (011) 5275-1135.

Firme opinión del Conejo Quiroga sobre la participación de Coti Romero en Bailando 2023

Luego de que Coti Romero abriera su corazón y contara en detalle el mal momento que está atravesando tras salir de Gran Hermano 2022, Alexis “el Conejo” Quiroga fue contundente al opinar sobre la participación de la joven en Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América.

“No quiero sonar egoísta pero, si fuese por mí, en lo personal yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando. Es personal lo que pienso”, lanzó Conejo en su visita a LAM, al ser consultado sobre la exposición de su exnovia en este momento.

“No quiero sonar egoísta pero, si fuese por mí, en lo personal yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando”.

Por otro lado, el invitado reconoció que este nuevo proyecto que encarará Coti y donde se cruzarán –ya que ambos serán parte del mismo certamen- tiene su lado positivo: “A ella lo que le distrae son los ensayos”.

Sin embargo, el entrevistado fue contundente con su postura y dejó en claro que no cree que sea el momento que la exhermanita se encamine en este programa tan mediático: “Yo lo veo de afuera y una cosa es la actividad y otra cosa es un reality”, cerró.