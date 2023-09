Virginia Gallardo contó en Socios del Espectáculo cuál fue el tiempo máximo que pasó sin tener relaciones sexuales y explicó en pleno vivo el motivo.

“Para mí si no tenés con quién, emocionalmente hablando... la verdad es que yo he pasado mucho tiempo sin”, dijo la panelista y Lussich le consultó: “¿Cuánto querida?”.

Virginia Gallardo en Socios del Espectáculo.

“Y dos años”, respondió la modelo y todos quedaron sorprendidos y comentaron: “Es bastante”. “Te envejece no tener una relación sexual”, dijo por su parte Ximena Capristo.

EL SINCERICIDIO DE NANCY DURÉ Y MARIANA BREY SOBRE LA INTIMIDAD CON SUS PAREJAS

Duré y Mariana Brey se sinceraron también en el programa matutino de eltrece sobre la intimidad con sus parejas. “He pasado meses sin porque no había alguien que me atrajera”, dijo Nancy.

Nancy Duré en Socios del Espectáculo.

Entonces, Brey reveló: “Tengo épocas que soy activa y cuando estoy así soy muy fogosa. Y embarazada ni te digo, yo me doy cuenta que estoy embarazada cuando no paro de pensar en eso”.