Una de las famosas que prefirió no llevar a la Justicia a Aníbal Lotocki, a pesar de sentirse víctima suya es Virginia Gallardo. La panelista de Socios del espectáculo, mientras se desarrollaba el velatorio de Silvina Luna, habló de su postura, sobre todo, al inicio de la causa contra el denunciado.

“Yo buscaba médicos que veían mis estudios y me decían ‘no, gracias, yo a vos no te atiendo’. A mí nadie me quería atender y porque tampoco lo podía denunciar porque la Justicia te decía ‘nena, lo tuyo es imposible de comprobar’”, contó la bailarina.

Virginia aseguró que tenía dolores diarios desde que se operó con el doctor y hasta contó cómo Ricardo Fort quería que saliera a denunciar a Lotocki.

Foto: Captura de TV

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ CÓMO RICARDO FORT QUERÍA QUE DENUNCIE A ANÍBAL LOTOCKI

La vedette contó que la postura del mediático, cuando aún eran pareja, era rotunda incluso en los programas de TV a los que asistían, al conocer sus dolores y sus padecimientos.

“Ricardo, mientras tanto, me decía al aire ‘denunciá, nena’. Esto está. Pero yo no podía decir, por ejemplo, ‘Pallares me violó’ porque tenés que comprobarlo. Si yo salía a decir algo, Lotocki me demandaba a mí. Era una locura”, aseveró.

“Ahora todos me dicen que yo no lo denuncié, pero era desgastante. Es someterte a estudios y no saben a la cirugía que tenés que someterte para sacar el producto. Es realmente… te destruye anímicamente, físicamente, psicológicamente. Es demasiado. Son muchos años”, expresó.