Adrián Pallares se quebró en pleno vivo de Socios del Espectáculo tras la muerte de Mariano Caprarola, quien también se había operado con Aníbal Lotocki, como su panelista Virginia Gallardo y Silvina Luna.

“Virginia es lo que ves, divertida y graciosa, te puede conmover en algún momento y la veo como le tiemblan las manos, que no puede nombrar al verdugo, al hijo de p... que la llevó a este lugar”, dijo entre lágrimas.

Virginia Gallardo y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo

Así, el conductor manifestó: “Pero también la veo de la mano con su hija y su marido, siendo siempre buena onda y es muy injusto. Que le haya pasado lo que le pasó a Mariano, lo que está viviendo Silvina y lo que vive Virginia...”.

“Y que la justicia no haga nada, es muy de mier... pero todos tenemos que ser más Virginia, llorar menos, salir a putear y pedir que se haga justicia por todo esto, por Mariano en este momento, que pueda descansar en paz”, cerró triste.

LA POSTURA DE VIRGINIA GALLARDO ANTE LAS CRÍTICAS SOBRE SU CUERPO

Virginia Gallardo se conmovió al aire de Socios del Espectáculo con la muerte de Mariano Caprarola y contó la postura que tomó luego de recibir constantes críticas sobre su cuerpo en redes sociales.

“Imaginate que cuando tu salud está tan al límite o ante la incertidumbre, a mí no me quedó otra que decir ‘¡qué me importa si tengo la cola grande o chica, si tengo celulitis’”, dijo la panelista.

Virginia Gallardo en Socios del Espectáculo

Al final, la expareja de Ricardo Fort contó cómo tuvo que aprender a vivir después de pasar por las manos de Lotocki: “Me amigué con el espejo, es lo que me tocó, me hago cargo y es el cuerpo que tengo”.