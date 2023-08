La muerte de Mariano Caprarola (49) conmocionó al mundo de la moda y del espectáculo. El especialista de moda y panelista en La Jaula de la Moda falleció en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, producto de un shock hemorrágico que le causó un paro cardíaco.

El lunes pasado, Caprarola se internó en el IADT para realizarse una intervención, le tenían que quitar unas piedritas de calcio que comenzaron a formarse luego de practicarse una cirugía estética con Aníbal Lotocki en 2010. El jueves 17, Mariano se descompensó y murió.

Conmovido con inesperada muerte del especialista en moda, Ángel de Brito puso al aire en LAM una profunda entrevista de Caprarola con Tomás Dente, en Vino para vos, en la que se quebró al hablar sobre la muerte.

“Es muy triste cuando perdés a alguien muy querido porque dejás de escuchar su voz, dejás de verlo, dejás de olerlo. No hay forma de recuperar eso”.

ASÍ HABLABA MARIANO CAPRAROLA SOBRE LA MUERTE

Tomás Dente: -Marian, ¿qué pensás de la muerte? ¿Qué creés que les pasa a las personas cuando fallecen?

Mariano Caprarola: -Si algo no le perdono a Dios, y lo amo, es la cosa de las partidas. Hay canción que dice “nada es para siempre”. Yo amo a quien la canta, pero digo “¡qué letra fea!”. A mí me gustaría que todo sea para siempre, el amor, la vida… Es muy triste cuando perdés a alguien muy querido porque dejás de escuchar su voz, dejás de verlo, dejás de olerlo. No hay forma de recuperar eso.

Tomás Dente: -Y el fallecimiento de un hermano, de un hijo en el caso de Fady, es caótico y trágico por donde lo veas. Desarma a la familia.

Mariano Caprarola: -Es tremendo. No tiene palabras. Yo la veo a mi vieja y digo “wow, vieja, tomate la libertad de irte cuando quieras irte”. Porque la veo aguerrida, preocupada... Así que decís “hacé lo que tengas ganas de hacer”.