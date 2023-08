En medio del dolor que generó la triste noticia sobre la muerte de Mariano Caprarola, varios famosos recurrieron a las redes para compartir su tristeza por la partida del asesor de moda a los 49 años.

Jorge Rial, Luciana Salazar, Ángel de Brito, Karina Jelinek, Flor de la Ve, Estefi Berardi, son algunos de los famosos que volcaron su dolor ante la repentina partida del panelista de La jaula de la moda.

Horas antes, Sandra Borghi había hablado en Poco correctos -el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece- y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al hablar de su amigo: “Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad”, comenzó diciendo Sandra.

“En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, agregó.

Por último, al periodista dio a conocer las causas del deceso de Caprarola: “Y ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.

