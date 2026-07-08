Mientras continúa dando que hablar por su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, el nombre de Andrea del Boca volvió a instalarse con fuerza, aunque esta vez por un proyecto internacional.

En El Diario de Mariana aseguraron que la actriz estaría siendo considerada para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano VIP España y hasta revelaron cuánto cobraría por participar.

La información fue presentada como un verdadero “último momento” en el ciclo, donde adelantaron: “Atención con el personaje de Andrea del Boca. Andrea del Boca está siendo muy bien mirada para la edición Gran Hermano VIP”.

Andrea del Boca abandonaría Gran Hermano este miércoles. Por: Captura Web

Luego, ampliaron que la propuesta sería para la próxima temporada del formato: “Ella estaría, en noviembre, en Mediaset, la están mirando con muy buenos ojos a Andrea del Boca. Ella es muy conocida por sus novelas”.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el económico. Según revelaron en El Diario de Mariana, la producción ya tendría definido el rango de cachets que ofrecería a las figuras argentinas convocadas: “El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”, afirmaron.

Además, explicaron que el acuerdo sería integral para toda la participación en el reality: “Es por semana, pero va a ser un paquete completo”, cerraron.

“El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”.

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SOL ABRAHAM DESTROZÓ A ANDREA DEL BOCA EN UN FEROZ CRUCE EN GRAN HERMANO: “FRACASADA”

La relación entre Sol Abraham y Andrea del Boca ya no tiene retorno. Las diferencias entre ambas son cada vez más profundas y cualquier situación cotidiana alcanza para desatar una verdadera guerra dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

Tras la última eliminación, en la que Catalina “Titi” Tcherkaski perdió el versus frente a Sol, la participante se mostró más fortalecida que nunca y decidió pasar factura a quienes, según considera, le soltaron la mano durante el juego. Entre sus principales apuntadas apareció, una vez más, Andrea del Boca.

Mientras varios participantes preparaban el almuerzo, Sol comenzó a lanzar chicanas y hasta improvisó una canción dedicada a la actriz. Sin embargo, lo que parecía una simple provocación terminó escalando rápidamente cuando la joven cruzó un límite y la calificó de “fracasada”.

Andrea del Boca y Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: capturas Telefe)

Hasta ese momento, Andrea había intentado responder con ironías y cierta calma, pero el insulto fue demasiado. Visiblemente molesta, retrucó sin filtros: “Prefiero ser fracasada y no que se hable de mí por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero”.

La respuesta encendió aún más la pelea. Sol comenzó a gritar por encima de su rival, impidiendo que pudiera continuar con su descargo. Lejos de quedarse callada, Del Boca elevó el tono de voz y lanzó una frase contundente que dejó en evidencia su enojo: “¡Me chupa un hue...!”.

Andrea del Boca: “Prefiero ser fracasada y no que se hable de mí por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero”.

El resto de los participantes eligieron mantenerse al margen y observaron el enfrentamiento en absoluto silencio, como si este tipo de escándalos ya formaran parte de la rutina diaria dentro de la casa. Lo cierto es que la tensión entre Sol Abraham y Andrea del Boca parece haber llegado a un punto sin retorno.