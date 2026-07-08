Andrea del Boca se iría de Gran Hermano 2026 este miércoles 8 de julio, durante la emisión de El Debate. La primicia la dio a conocer Santiago del Moro a través de sus redes sociales, aunque el conductor evitó mencionar el nombre de la participante en cuestión. Fue Ángel de Brito quien terminó de confirmar los detalles.

“Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida”, escribió Del Moro, sin dar precisiones sobre la identidad de quien se iría del reality.

De Brito fue por más y sumó un dato clave: la salida de la actriz estaría motivada por el delicado estado de salud de su madre, lo que la obligaría a dejar el certamen para acompañarla de cerca.

Angel de Brito confirmó que quien abandona la casa de gran hermano es Andrea del Boca por temas de salud de su mamá .

“Esta noche se despide Andrea del Boca, otra vez. Ayer la hija de Andrea no fue al streaming”, detalló el periodista, confirmando así el nombre que todos sospechaban.

POR QUÉ ANDREA DEL BOCA HABÍA ENTRADO A GRAN HERMANO

Cabe recordar que esta seria la tercera vez que la actriz se va del reality: la primera salida fue de manera temporal en ambulancia por problemas de salud, regresando al programa días después.

La segunda había sido producto de un golpe brutal que derivó en una internación. En las últimas horas, Del Moro fue tajante al asegurar que ya no habrá más reemplazos.

Andrea del Boca abandonaría Gran Hermano este miércoles. Crédito instagram santidelmoro) Por: Captura Web

Cuando entró a la casa a fines de febrero, Del Boca había hablado con mucha emoción sobre lo que significaba esta experiencia para ella.

“Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, había expresado en su video de presentación.