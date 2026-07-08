El aporte de Diego Leuco puede esclarecer el escándalo que desató Florencia Peña al contar la falsa muerte del papá de Lionel Messi en vivo en Luzu, por el que luego la conductora de El Show del Verano instruyó a su abogado para lograr un resarcimiento de parte de la empresa de Nicolás Occhiato por el daño a su imagen.

“Yo ese día me iba de viaje, estuvimos chequeando la mañana la información y logré descartar la noticia esa que estaba circulando”, contó el mandamás de Resumido, el streaming periodístico que comparte estudios y producción con Luzu.

“Me fui de la oficina diciendo ‘es falso, nadie diga nada, nadie ponga nada’. Nosotros ya habíamos hecho una bajada“, aclaró.

Diego LEuco y Ángel de Brito.

Aunque su advertencia no fue escuchada por todos a tiempo: “Me subí al auto y a los cinco minutos me empezó a explotar el teléfono. Cuando llegué a casa, miré y ya tenía todo 200 clips de lo que había pasado”.

“A mí me sorprendió mucho”, remató.

La crítica de Leuco a Flor Peña

Luego, el exconductor de Telenoche blanqueó: “Creo que también sorprendió mucho la manera de comunicar la no noticia y también la manera de desmentirla”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Por ahí no tuvo esa fuerza o ese carácter o esa contundencia, tanto como para darla como para asumir que no era correcto lo que se había dicho. Faltó un poco de esa intención que una noticia así o una desmentida así requieren”, cuestionó.

“Flor es una persona que tiene mucha experiencia, no solo en los medios, sino incluso hasta conduciendo actualidad. Ha hecho actualidad en Telefe, en eltrece. Hasta en América. Es una persona con muchísimos recursos”, sentenció Diego Leuco para hundir a Flor Peña en defensa de su amigo Nicolás Occhiato.