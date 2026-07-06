El 3 de julio, tras la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de vencer 3-2 a Cabo Verde, Lionel Messi volvió a acaparar todas las miradas por el noble gesto que tuvo con la periodista Sofi Martínez.

El capitán de la Selección la saludó con un beso en la zona mixta, en medio de los rumores de un supuesto conflicto entre ambos.

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, le dijo Messi a la periodista antes de comenzar la entrevista, dejando en claro que no existe una mala relación entre ellos y desmintiendo las versiones que aseguraban que su trato incomodaba a Antonela Roccuzzo.

Dos días después, Diego Leuco, expareja de Sofi Martínez, se refirió al tema en La Peña de Morfi por Telefe y destacó el gesto que tuvo Lionel Messi con la periodista, de quien también elogió su calidad humana y profesional.

Diego Leuco habló del gesto de Messi con Sofi Martínez (captura de Telefe)

Qué dijo Diego Leuco del gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez

Diego Leuco: -El gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron.

Carina Zampini: -No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa.

José “Pepe” Chatruc: -Yo estudié periodismo con Sofi y le dije: “A mí no me saluda Messi”. Ella se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular.

Diego Leuco: -Sí, y ustedes también son compañeros de ella.

Claudio “Turco” Husaín: -Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos como nadie.