En medio de la euforia por la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del MUNDIAL™ tras vencer 3-2 a Cabo Verde, un momento fuera de la cancha terminó acaparando la atención. Lionel Messi protagonizó un cálido encuentro con la periodista Sofi Martínez en la zona mixta y, con una sola frase, dejó atrás los rumores que circulaban sobre un supuesto conflicto.

El episodio ocurrió apenas finalizado el partido disputado en Miami. Mientras el capitán argentino se dirigía a atender a la prensa, se cruzó con la periodista de Telefé, la saludó con un beso y lanzó una frase con tono irónico: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, en clara referencia a las versiones que habían circulado en los últimos días.

La comunicadora, emocionada por el gesto del capitán, le respondió con un agradecimiento: “Muchas gracias por eso, lo valoro al gesto, vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”, le dijo ella y de inmediato siguió preguntandole sobre el partido.

Messi terminó con todos los rumores alrededor de Sofi Martinez pic.twitter.com/GmGObXaeSC — SQP (@SQP_oficial) July 4, 2026

La escena fue interpretada por muchos usuarios como una desmentida implícita a las versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acercarse al plantel argentino o que existía un conflicto con algunos jugadores de la Selección.

LA EMOCIÓN DE SOFI MARTÍNEZ TRAS EL SALUDO DE LIONEL MESSI

Después del encuentro, Sofi Martínez habló sobre lo ocurrido y agradeció el gesto del futbolista: “Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”.

“A veces, prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen y él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”, cerró el tema la periodista.

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