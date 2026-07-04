La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el desde el 6 hasta el 10 de julio del 2026.

LUNES

Aries: Neptuno retrógrado en tu signo te invita a distinguir entre ilusión y realidad en el amor. Escuchar tu intuición con calma te ayudará a elegir vínculos más auténticos.

Tauro: Neptuno retrógrado en Aries despierta emociones que habías dejado atrás. Es tiempo de cerrar historias inconclusas y abrir espacio para relaciones más sinceras y estables.

Géminis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a descubrir quién comparte realmente tus sueños. Las amistades pueden transformarse en vínculos afectivos con mayor profundidad.

Cáncer: Neptuno retrógrado en Aries te invita a revisar expectativas amorosas y dejar de idealizar. La sinceridad fortalecerá la confianza y permitirá construir relaciones más reales.

Leo: Neptuno retrógrado en Aries favorece una mirada más madura sobre el amor. Comprender tus deseos verdaderos te permitirá abrirte a una historia llena de autenticidad.

Virgo: Neptuno retrógrado en Aries te anima a sanar inseguridades emocionales y confiar más en ti. Al dejar atrás viejos miedos, el amor encontrará un espacio para crecer.

Libra: Neptuno retrógrado en Aries pone el foco en la pareja y los compromisos. Revisar acuerdos y expresar lo que necesitas fortalecerá vínculos duraderos y equilibrados.

Escorpio: Neptuno retrógrado en Aries te impulsa a transformar hábitos que afectan tus relaciones. Pequeños cambios cotidianos mejorarán la conexión emocional con quien amas.

Sagitario: Neptuno retrógrado en Aries despierta un romance más consciente y profundo. La pasión crece cuando dejas de perseguir ideales imposibles y valoras lo verdadero.

Capricornio: Neptuno retrógrado en Aries invita a sanar emociones ligadas al hogar y la familia. Encontrar paz interior fortalecerá tus relaciones afectivas y tu seguridad emocional.

Acuario: Neptuno retrógrado en Aries favorece conversaciones sinceras y una comunicación más consciente. Expresar tus sentimientos con claridad evitará confusiones y acercará corazones.

Piscis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a reconocer cuánto valoras en el amor. Al fortalecer tu autoestima, atraerás vínculos más sanos, estables y profundamente recíprocos.

MARTES

Aries: La Luna menguante en tu signo te invita a cerrar ciclos afectivos y escuchar lo que realmente deseas. Soltar viejas heridas abrirá espacio para un amor más auténtico y consciente.

Tauro: La Luna menguante favorece la calma y la introspección emocional. Es un buen momento para dejar atrás resentimientos y fortalecer la confianza con quien ocupa tu corazón.

Géminis: La Luna menguante te ayuda a expresar sentimientos con mayor sinceridad. Una conversación pendiente puede sanar diferencias y acercarte a vínculos más genuinos y estables.

Cáncer: La Luna menguante marca el final de una etapa emocional. Dejar atrás historias que ya cumplieron su propósito permitirá que el amor encuentre un nuevo equilibrio.

Leo: La Luna menguante en Aries despierta valentía para cerrar capítulos que ya no suman. Al liberar el pasado, recuperas la pasión y la ilusión por nuevas experiencias afectivas.

Virgo: La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus deseos. Comprender lo que realmente necesitas fortalecerá tus vínculos y te acercará a relaciones más sanas.

Libra: La Luna menguante en tu signo opuesto favorece el diálogo y la reconciliación. Ceder con inteligencia permitirá construir acuerdos afectivos más sólidos y duraderos.

Escorpio: La Luna menguante en Aries impulsa un proceso de transformación emocional. Dejar atrás viejas cargas fortalecerá tu autoestima y abrirá nuevas posibilidades en el amor.

Sagitario: La Luna menguante en Aries te ayuda a recuperar la paz después de tensiones afectivas. Elegir la calma y el diálogo fortalecerá los vínculos que realmente importan.

Capricornio: La Luna menguante puede hacerte revisar prioridades emocionales. No temas reconocer lo que sientes; esa sinceridad será la base para construir relaciones más auténticas.

Acuario: La Luna menguante en Aries favorece conversaciones claras y decisiones afectivas maduras. Expresar tus sentimientos con honestidad acercará a personas que comparten tu visión.

Piscis: La Luna menguante en Aries te invita a elegir con el corazón y dejar atrás las dudas. Confiar en tu intuición te permitirá abrir espacio para un amor más verdadero.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Tauro te invita a construir el amor con paciencia y gestos concretos. Un diálogo sincero fortalecerá la confianza y permitirá que la relación crezca con seguridad.

Tauro: La Luna en tu signo potencia el magnetismo, la ternura y el deseo de compartir. Es un momento ideal para disfrutar del romance y expresar tus sentimientos con naturalidad.

Géminis: La Luna en Tauro favorece conversaciones que aportan calma y estabilidad emocional. Escuchar al otro con atención fortalecerá vínculos y abrirá nuevas posibilidades afectivas.

Cáncer: La Luna en Tauro te acerca a personas que transmiten paz y contención. Compartir proyectos y sueños con quien amas fortalecerá la relación y renovará la confianza.

Leo: La Luna en Tauro te invita a demostrar amor con hechos más que con palabras. Una actitud constante y generosa despertará respuestas afectivas que estabas esperando.

Virgo: La Luna en Tauro armoniza tus emociones y favorece el crecimiento de relaciones estables. Es un gran momento para reencontrarte con quien ocupa un lugar especial en tu corazón.

Libra: La Luna en Tauro despierta deseos de vivir un amor más profundo y auténtico. Dejar atrás viejas dudas permitirá disfrutar vínculos más sólidos y emocionalmente seguros.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, fortalece la atracción y la pasión compartida. El diálogo y la entrega sincera ayudarán a consolidar una relación importante.

Sagitario: La Luna en Tauro te anima a valorar los pequeños gestos de amor cotidiano. La estabilidad emocional será el punto de partida para construir un vínculo más fuerte.

Capricornio: La Luna en Tauro favorece el romance, la complicidad y los proyectos compartidos. Una respuesta esperada llegará para confirmar que avanzas por el camino correcto.

Acuario: La Luna en Tauro te invita a encontrar seguridad emocional junto a quienes amas. Abrirte con sinceridad fortalecerá la confianza y dará estabilidad a la relación.

Piscis: La Luna en Tauro potencia la dulzura y la sensibilidad en tus vínculos. Expresar lo que sientes con serenidad abrirá espacio para un amor más profundo y duradero.

JUEVES

Aries: Venus en Virgo te invita a demostrar amor con hechos concretos y pequeños gestos cotidianos. La dedicación y la constancia fortalecerán vínculos que buscan mayor estabilidad.

Tauro: Venus en Virgo favorece relaciones sinceras construidas desde la confianza y el respeto. El romance crece cuando compartes tiempo de calidad y expresas afecto con naturalidad.

Géminis: Venus en Virgo te ayuda a ordenar tus emociones y comunicar mejor lo que sientes. Una conversación honesta abrirá el camino hacia vínculos más profundos y estables.

Cáncer: Venus en Virgo fortalece el deseo de cuidar y proteger a quien amas. La ternura, la paciencia y la comprensión serán la base de una relación más equilibrada y feliz.

Leo: Venus en Virgo te enseña que el amor también se demuestra con atención y compromiso. Valorar los detalles fortalecerá la confianza y hará crecer una relación importante.

Virgo: Venus en tu signo aumenta el magnetismo y favorece encuentros llenos de sinceridad. Te sentirás más seguro para abrir el corazón y construir vínculos sanos y duraderos.

Libra: Venus en Virgo te invita a revisar expectativas y valorar lo esencial en el amor. La armonía llegará cuando aceptes al otro sin intentar cambiar su forma de sentir.

Escorpio: Venus en Virgo favorece relaciones estables y conversaciones profundas. Compartir proyectos y objetivos fortalecerá la complicidad y permitirá disfrutar un amor más sólido.

Sagitario: Venus en Virgo te anima a expresar el cariño con acciones concretas. Un gesto sincero tendrá más valor que grandes promesas y acercará a quien realmente te importa.

Capricornio: Venus en Virgo impulsa vínculos basados en la lealtad y la confianza mutua. Es un excelente momento para consolidar una relación y proyectar un futuro compartido.

Acuario: Venus en Virgo te ayuda a comprender mejor las necesidades de quien amas. Escuchar con atención y actuar con empatía fortalecerá la conexión emocional entre ambos.

Piscis: Venus en Virgo, tu signo opuesto, trae aprendizajes importantes sobre el amor. Encontrar el equilibrio entre dar y recibir permitirá construir relaciones más sanas y auténticas.

VIERNES

Aries: La Luna en Géminis favorece encuentros inesperados y conversaciones que despiertan el interés mutuo. Un nuevo vínculo puede sorprenderte y hacerte sentir plenamente correspondido.

Tauro: La Luna en Géminis despierta curiosidad y ganas de vivir nuevas experiencias afectivas. Un intercambio sincero fortalecerá la confianza y abrirá el camino hacia un romance.

Géminis: La Luna en tu signo potencia tu encanto, tu simpatía y la facilidad para conquistar. Las palabras adecuadas acercan a alguien especial y fortalecen una relación importante.

Cáncer: La Luna en Géminis favorece el diálogo y ayuda a expresar sentimientos con mayor claridad. Una conversación sincera puede transformar una relación y acercarte al compromiso.

Leo: La Luna en Géminis activa la vida social y favorece encuentros con personas afines. Entre amistades y nuevas conversaciones puede comenzar una historia llena de entusiasmo.

Virgo: La Luna en Géminis te invita a dar una segunda oportunidad a un vínculo importante. El diálogo sincero permitirá dejar atrás diferencias y construir un amor más sólido.

Libra: La Luna en Géminis, signo afín al tuyo, favorece el romance y las conexiones espontáneas. Compartir ideas y proyectos fortalecerá la complicidad con quien amas.

Escorpio: La Luna en Géminis despierta curiosidad y deseo de conocer nuevas facetas de la pareja. Abrirte al diálogo fortalecerá la confianza y renovará la pasión compartida.

Sagitario: La Luna en tu signo opuesto pone el foco en la pareja y las relaciones. Escuchar antes de responder ayudará a construir acuerdos afectivos más sinceros y duraderos.

Capricornio: La Luna en Géminis te invita a expresar el cariño con mayor naturalidad. Un pequeño gesto o una conversación honesta fortalecerán un vínculo que viene creciendo.

Acuario: La Luna en Géminis impulsa el coqueteo, la diversión y los encuentros espontáneos. Tu espontaneidad atraerá personas interesantes y abrirá nuevas oportunidades amorosas.

Piscis: La Luna en Géminis favorece conversaciones que aclaran sentimientos y fortalecen la pareja. Hablar desde el corazón evitará confusiones y acercará el amor que deseas.