Lee tu horóscopo diario del 2 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Acuario renueva la relación y favorece diálogos sinceros. Es un gran momento para compartir proyectos, fortalecer la confianza y recuperar la pasión en pareja.

Tauro : La Luna en Acuario renueva la relación y favorece diálogos sinceros. Es un gran momento para compartir proyectos, fortalecer la confianza y recuperar la pasión en pareja. Tauro: La Luna en Acuario despierta deseos de cambio y nuevas ilusiones afectivas. El amor se fortalece cuando te permites salir de la rutina y confiar más en el futuro.

Géminis : La Luna en Acuario, signo afín al tuyo, favorece encuentros inesperados y nuevas emociones. Una conexión especial puede renovar tus expectativas y abrir tu corazón.

Cáncer : La Luna en Acuario te ayuda a comunicar sentimientos con mayor serenidad. El apoyo de quien amas fortalece la relación y genera una mayor sensación de armonía.

Leo : La Luna en Acuario, tu signo opuesto, impulsa cambios importantes en la pareja. Es tiempo de escuchar, comprender y construir acuerdos más auténticos y duraderos.

Virgo : La Luna en Acuario favorece salidas, amistades y momentos especiales compartidos. El amor encuentra nuevas formas de crecer cuando te permites disfrutar más del presente.

Libra : La Luna en Acuario potencia la alegría y las ganas de celebrar junto a quien amas. Es un período favorable para renovar la relación y vivir nuevas experiencias.

Escorpio : La Luna en Acuario fortalece la amistad y la complicidad con personas importantes. El amor se expresa mejor cuando compartes tus emociones con mayor libertad.

Sagitario : La Luna en Acuario trae propuestas inesperadas y nuevas oportunidades afectivas. Una persona especial puede regresar o sorprenderte con gestos llenos de pasión.

Capricornio : La Luna en Acuario favorece conversaciones sinceras y fortalece el magnetismo personal. Los vínculos se vuelven más profundos cuando expresas lo que sientes.

Acuario : La Luna en tu signo renueva emociones y potencia el deseo de compartir. El amor encuentra respuestas positivas y te permite vivir relaciones con mayor autenticidad.