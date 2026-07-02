El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras los rumores sobre una supuesta tregua económica. La versión de que el futbolista habría saldado su deuda alimentaria generó revuelo, pero Ana Rosenfeld salió al cruce y negó que exista constancia de ningún pago.

La polémica se desató luego de que Yanina Latorre asegurara en SQP que Icardi había realizado una transferencia desde Estambul para buscar paz con su ex. Sin embargo, Rosenfeld fue contundente en sus redes sociales: “Wanda Nara no ha percibido aún el pago de la cuota alimentaria adeudada”, afirmó la letrada, desmintiendo cualquier acuerdo económico reciente.

Ana Rosenfeld negó que Icardi haya pagado la cuota alimentaria (Foto: X.com / @anarosenfeldok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Rosenfeld aclaró que ni en el expediente judicial ni en la cuenta bancaria de su clienta figura el ingreso del dinero. “Agradezco el interés, pero a su cuenta bancaria, ni del expediente surge pago alguno”, remarcó en X, y agregó que, de haberse realizado, “era más importante para el deudor que la prensa lo supiera antes”.

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En LAM, Pilar Smith leyó al aire el tweet, tras lo cual hablaron con la letrada en vivo. Rosenfel cuestionó la estrategia de comunicación de Icardi en medio del proceso legal y sostuvo que el futbolista no presentó ningún comprobante de pago ni documentación que respalde la cancelación de la deuda.

Latorre había señalado que una transferencia de semejante magnitud podría demorar en acreditarse por controles financieros, pero Rosenfeld insistió en que no hay registro ni aviso formal del pago.

Foto: captura América TV

En medio de la controversia, la periodista Angie Balbiani publicó en sus redes sociales una imagen del supuesto comprobante de transferencia: un movimiento bancario desde Estambul por 398.500 dólares a nombre de Wanda Solange Nara.

Apareció un supuesto comprobante del pago de alimentos de Mauro Icardi (Foto: Instagram @angelesbalbiani)

La periodista Naiara Vecchio, de fluido diálogo con Wanda, le contó a Ciudad que la cámara de apelaciones dio como efectivos los alimentos provisorios. “Por más que él prefiere los definitivos, los provisorios los tiene que pagar porque corren los intereses con el paso de los días. Así que él pagó lo que ejecutó (el juez) Adrián Hagopian. A Wanda y a Rosenfeld no les aparece, pero si lo depositó hoy, se les tendría que acreditar mañana. Mauro lo hace para volver a Turquía”, explicó.

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