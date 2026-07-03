La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 no solo tuvo como protagonistas a los futbolistas que derrotaron a Cabo Verde por 3 a 2, sino también a varias figuras internacionales que dijeron presente en las tribunas.
Entre las imágenes más destacadas estuvo la de Antonela Roccuzzo, quien asistió al estadio junto a su padre, José Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi para alentar al capitán de la Albiceleste, Lionel Messi,(autor del primer gol argentino) en un partido clave para el equipo de Lionel Scaloni.
Otra de las celebridades que acaparó las miradas fue Shakira, quien disfrutó del encuentro acompañada por sus hijos Milan y Sasha Piqué. También estuvieron presentes David Beckham y Victoria Adams Beckham, además del entrenador Diego “Cholo” Simeone, que asistió junto a su esposa para seguir de cerca el encuentro.