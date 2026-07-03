La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 no solo tuvo como protagonistas a los futbolistas que derrotaron a Cabo Verde por 3 a 2, sino también a varias figuras internacionales que dijeron presente en las tribunas.

David Beckham y Victoria Adams

Entre las imágenes más destacadas estuvo la de Antonela Roccuzzo, quien asistió al estadio junto a su padre, José Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi para alentar al capitán de la Albiceleste, Lionel Messi,(autor del primer gol argentino) en un partido clave para el equipo de Lionel Scaloni.

Shakira con sus hijos Sasha y Milan

Otra de las celebridades que acaparó las miradas fue Shakira, quien disfrutó del encuentro acompañada por sus hijos Milan y Sasha Piqué. También estuvieron presentes David Beckham y Victoria Adams Beckham, además del entrenador Diego “Cholo” Simeone, que asistió junto a su esposa para seguir de cerca el encuentro.

Victoria Adams y David Beckham

Shakira