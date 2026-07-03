Un nuevo video viral encendió las alarmas entre los seguidores de Ángela Torres.

Se trata de un compilado subido por la cuenta @knd.zh, en el que Cande le armó a Angelita un ranking de tres actitudes de Marcos Giles que, según ella, encienden todas las alarmas típicas de una pareja tóxica.

Los fragmentos, tomados de emisiones al aire de Luzu TV, muestran al novio de la cantante y compañero en Nadie dice nada protagonizando una serie de comportamientos que los usuarios no dudaron en calificar como verdaderas red flags.

EL VIDEO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

El video se multiplicó en cuestión de horas y reavivó la preocupación por la artista, que en las últimas semanas ya había quedado en el centro de varias polémicas vinculadas al streamer.

El primer momento del ranking muestra a Giles despreciando el contenido que Ángela comparte con sus “mejores amigos” de Instagram. “No lo conocés tanto, te pone en mejores amigos... foto de los amigos y el perro, andá a la c... de tu madre”, lanzó el conductor.

La artista intentó seguirle el juego con ironía: “¡Claro! Una foto del culo para que valga la pena que te agregue a mejores amigos”.

Pero cuando quiso contar un momento familiar, la escena cambió de tono. “Yo ayer, por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana, el videito que grabé a mi hermanita con su amigo...”, comenzó a relatar la cantante, y Santi Talledo la interrumpió sin filtro: “Y lo vi y me chupó un huevo”, contando con el apoyo de Giles.

Visiblemente incómoda, Torres le retrucó: “Y bueno, no lo mires si te chupa un huevo, boludo”.

EL RECLAMO POR SU ROPA Y LA BURLA QUE INDIGNÓ A LAS REDES

El segundo puesto del ranking expone un reclamo pasivo-agresivo del streamer por la vestimenta de su novia. Mientras Ángela Torres aclaraba que no se arreglaba para nadie (“gente, no voy a conquistar ni nada”), Giles deslizó: “Y sí, y está perfecto... ¿Pero por qué te producís más para ir al boliche que para venir acá?”.

La frase generó la reacción inmediata de la mesa del programa de Luzu TV, que entre risas incómodas lanzó: “¡Ah, bueno, bueno! ¡Que se diga todo, Chino, eh! ¡Subite, Chinito!”.

Cande le armó a Angelita un ranking de tres actitudes de Marcos Giles que, según ella, encienden todas las alarmas típicas de una pareja tóxica. Crédito Instagram @knd.zh

El tercer clip es, para muchos usuarios, el más hiriente. Cuando la cantante intentó tener un gesto cariñoso al aire y le preguntó “¿Saben cómo me gustás más vos?”, Marcos Giles miró al control de producción y respondió con una burla sobre su apariencia: “Miren esto... No, no, aguantá, apagá la luz. Chicos... a ver, miren esto”.

El resto de sus compañeros reaccionó entre risas y le pidió que bajara los humos, mientras el fragmento se cortaba con la incomodidad flotando en el estudio.

LA PREOCUPACIÓN POR ÁNGELA TORRES Y LOS ANTECEDENTES DEL STREAMER

En las últimas semanas, Marcos Giles acumuló una seguidilla de escándalos: un gesto obsceno al aire durante la cobertura del Mundial 2026 junto a Nico Occhiato, al referirse a la hermana de un hincha entrevistado en la previa del partido de la Selección Argentina, la filtración accidental de un chat privado en el que Ángela le reclamaba haber estado “sola todo el mes” y un polémico “me gusta” a la foto de una joven con poca ropa que borró tras el revuelo.

Bajo consignas como “hermana, date cuenta”, miles de usuarios expresaron su preocupación por la sobrina de Diego Torres. Incluso figuras del espectáculo se sumaron a las críticas, como Laura Ubfal, que fue lapidaria: “Marcos Giles será lo que sea, pero es un machista asqueroso”.