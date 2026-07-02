La imagen de Yanina Latorre vestida de payaso que publicó Mauro Icardi en sus redes sociales llamándola “cornuda” enfureció a la conductora que le dedicó varias “stories” de Instagram y algunos minutos en SQP en el que lo zamarreó con sus episodios del pasado, y lo calificó como “el futbolista con menos códigos de la historia”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Es la segunda vez que me tratas de cornuda”, comenzó Yanina. “No tenés otra cosa que decirme en la vida que ‘cornuda’ porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cag#$%, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda. Prefiero ser famosa por lo que digo”, le contestó Yanina.

Foto: Captura e Instagram (@mauroicardi)

“Con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol. No te quiere ningún jugador” aseguró Yanina, antes de asestar un golpe tremendo al futbolista con su pasado.

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“Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibían los fines de semana, te daban mate… ¿Y qué hiciste? Le garc#%$ a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirte papá”, señaló la conductora. “Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los nenes”, aseguró la conductora.

Yanina Latorre y Mauro Icardi (Fotos: capturas América TV y Instagram @mauroicardi)

En ese sentido, Yanina aseguró que el “karma” alcanzó al futbolista. “Wanda se garc#$ a tu amigo Keita Baldé, te lo metió en tu casa y vos, como un boludo, veías los videítos y los guardabas. Eras un cornudo consciente y la perdonabas. Después te cagó con L-Gante. ¿Y qué hacías? Le rogabas que le querías chupar la hamburguesa, que lo deje y vuelva. Y yo... digna, amor”, lanzó.

“Perdoné un cuerno. No hice papelones, no subí chats, no me chupa la hamburguesa Diego, no le debo nada a nadie. Siempre mantuve a mis hijos, siempre cuidé a mi familia, nunca expuse a mis hijos, siempre todo lo traté puertas adentro, menos lo que se enteraron. Y no me la agarré con nadie. Explícame lo terrible de ser cornuda”, le planteó al jugador, que en su siguiente “story” la trató de “fracasada”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

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