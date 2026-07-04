Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 4 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al actor Diego Ramos y al columinsta de La Nación+ Lucas Morando.

Los invitados de Mirtha Legrand del 4 de julio de 2026 (Foto: Intagram @lameszarg)

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por la conductora del programa Implacables Susana Roccasalvo, y Bertie Benegas Lynch, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina.

EL LOOK MUNDIALISTA DE MIRTHA LEGRAND EN APOYO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

El sábado pasado, Mirtha Legrand adelantó el horario de su clásico programa y salió al aire a las 20 debido al partido de la Selección Argentina frente a Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Siempre coqueta, detallista y profundamente patriota, la diva decidió dedicar el look de la noche al equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un claro guiño a los colores nacionales.

Mirtha Legrand sorprendió con un look mundialista en apoyo a la Selección Argentina (eltrece)

"Es un vestido divino, celeste por nuestro partido de fútbol, con tul y volados. Es de Claudio Cosano“, expresó Mirtha al presentar su elegante diseño. Con su característico estilo, la conductora volvió a demostrar su pasión por la Selección argentina y envió su apoyo a Lionel Messi y al resto del plantel.

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