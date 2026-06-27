Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

Este fin de semana, el programa de la Chiqui tendrá un cambio de horario al habitual debido a que el partido de la Selección argentina contra Jordania se transmitirá a las 23 horas, por esa razón, la emisión de Mirtha empezará a las 20 horas.

El sábado 27 de junio, la conductora marca agenda por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al reconocido abogado Fernando Burlando y al exvicepresidente de Argentina Carlos Ruckauf.

Los invitados de Mirtha Legrand del domingo 28 de junio (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el politólogo Andrés Malamud y la actriz Graciela Pal, quien actualmenteforma parte del musical Billy Elliot.

EL EMOTIVO HOMENAJE DE MIRTHA LEGRAND A MARÍA ROSA FUGAZOT: “QUE EN PAZ DESCANSES”

La noche del sábado en La Noche de Mirtha estuvo marcada por la emoción y el recuerdo. Mirtha Legrand abrió su programa con un sentido homenaje a María Rosa Fugazot, la reconocida actriz que murió esta semana a los 83 años y dejó un profundo dolor en el mundo del espectáculo argentino.

Mirtha Legrand recordó a María Rosa Fugazot con un homenaje en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana…”, expresó Mirtha, lanzando un beso al cielo antes de que la producción comparta un tape con imágenes del paso de Fugazot por la famosa mesaza, gesto que conmovió a todos los presentes y a los televidentes.

Mirtha Legrand recordó a María Rosa Fugazot (Foto: captura de eltrece).

La conductora, visiblemente emocionada, no dudó en dedicarle unas palabras más a su colega y amiga: “Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo, que en paz descanses María Rosa, yo soy Rosa María… al revés”, dijo Mirtha, recordando la dura historia personal de la actriz y la coincidencia de sus nombres.

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