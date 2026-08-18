¡Final de alto voltaje en Es Mi Sueño! Con tan sólo 11 años, Margarita Ponce se consagró como la gran ganadora de la primera temporada del programa que conduce Guido Kaczka por eltrece y se llevó un premio de $100 millones de pesos.

La definición se vivió con mucha emoción y tuvo como escenario nada menos que el Teatro Ópera, donde los ocho finalistas que lograron destacarse durante las distintas etapas del ciclo se presentaron en vivo frente al jurado y al público.

Finalmente, Margarita fue elegida por la audiencia con el 32,09% de los votos, consagrándose como la primera campeona de Es Mi Sueño. Luego de una temporada atravesada por el talento, la emoción y las historias inspiradoras, los ocho participantes que llegaron a la instancia decisiva tuvieron la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: presentarse en vivo sobre el escenario del Teatro Ópera.

Foto: Captura (eltrece)

La gala final permitió que cada uno de los finalistas mostrara nuevamente su talento ante los jurados que los acompañaron durante todo el ciclo y frente a los espectadores que siguieron atentamente su recorrido.

Uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina se vistió de gala para una noche única e inolvidable, en la que se definió quién sería el primer gran ganador del programa. Margarita Ponce fue la elegida por el público y obtuvo el 32,09% de los votos, lo que le permitió quedarse con el premio mayor de $100 millones.

La definición tuvo además un momento especial protagonizado por Abel Pintos, quien estuvo a cargo de interpretar algunos de sus grandes éxitos y cautivó tanto a los presentes.

Foto: Captura (eltrece)

Además, el jurado integrado por La Mona Jiménez, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Levinton tuvieron la difícil tarea de evaluar a los participantes a lo largo de la competencia. La gala combinó las actuaciones de los finalistas con momentos de mucha emoción y una puesta en escena acorde a una definición que buscó celebrar el talento de quienes lograron llegar hasta la última instancia.

Pero la gran noche no terminó solamente con la elección de Margarita Ponce como campeona. Antes de conocerse el nombre del ganador, el jurado tuvo otra importante misión: seleccionar a tres participantes que continuarán en la segunda temporada de Es Mi Sueño como figuras.

Foto: Captura (eltrece)

Los elegidos fueron Diego Detoña, Romas Cochello y Ailén Peralta, quienes lograron conquistar al jurado durante su paso por el programa y tendrán una nueva oportunidad de seguir mostrando su talento en la próxima temporada.

De esta manera, la primera temporada de Es Mi Sueño llegó a su gran final con una noche cargada de emoción, música y talento: Margarita Ponce se consagró campeona, ganó $100 millones y Diego Detoña, Romas Cochello y Ailén Peralta aseguraron su lugar como figuras de la segunda temporada.

¡Felicitaciones!

Foto: Captura (eltrece)

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ÁNGELA LEIVA CANTÓ CON ABEL PINTOS EN ES MI SUEÑO Y EMOCIONÓ A TODOS: “ESPERÉ MUCHO ESTE MOMENTO”

Ángela Leiva y Abel Pintos protagonizaron el momento más esperado de Es mi sueño, el ciclo de Guido Kaczka en eltrece, al interpretar juntos Oncemil. La combinación de voces emocionó al público, al jurado y se instaló rápidamente entre las tendencias de las redes sociales, consolidando una de las escenas más celebradas del programa.

“Cuando salió esa canción, yo grabé una versión tipo cover en un estudio. Tanto mi familia como mis amigos, que me conocen de toda la vida, esperaron mucho este momento. Gracias, de verdad“, confesó Ángela, visiblemente conmovida tras compartir el escenario con uno de sus ídolos. Detrás de esas palabras había años de admiración y un deseo largamente postergado que, finalmente, la televisión argentina hizo posible.

El jurado integrado por Joaquín Levinton y Carlos Baute, junto con el conductor Guido Kaczka, observó atentamente cada verso del dúo. Los tres activaron la palanca verde sin dudarlo, un respaldo unánime que la audiencia interpretó como la confirmación oficial de lo que todos ya sentían: habían visto algo especial. Kaczka resumió el clima del estudio con una frase corta y contundente: “Qué lindo, gracias. Qué noche”.

Ángela Leiva y Abel Pintos cantando Oncemil. Crédito: El Trece

La actuación fue el broche de oro de una jornada que ya venía marcada por la emotividad. La dinámica del programa, basada en cumplir deseos y reunir a figuras destacadas, encontró en esta dupla un ejemplo perfecto de cómo la televisión puede generar momentos únicos.

La respuesta del público superó todas las previsiones, tanto por la calidad interpretativa como por la carga emocional que ambos artistas transmitieron al intercambiar los versos de Oncemil.

Ángela Leiva y Abel Pintos cantando Oncemil. Crédito: El Trece

En las redes sociales, la actuación se convirtió en tema de conversación inmediata. Los fanáticos de ambos artistas inundaron Twitter, Instagram y TikTok con fragmentos del momento, comentarios y reacciones que alimentaron el entusiasmo colectivo.

El cruce de estilos —la cumbia de Leiva y la balada pop-folklórica de Pintos— lejos de generar fricción, produjo una síntesis que los seguidores de los dos músicos celebraron por igual.

Esta colaboración se venía anticipando durante las emisiones previas del ciclo, generando expectativa y especulaciones sobre el repertorio elegido. La elección de Oncemil resultó cargada de significado personal para Ángela, quien reveló que ese tema había sido parte de su historia mucho antes de que este encuentro fuera posible.

Angela Leiva y Abel Pintos Cantando Oncemil en Es mi sueño. Crédito: El Trece