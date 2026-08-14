Después del éxito de su primera temporada, Es Mi Sueño vuelve a la pantalla de eltrece con una nueva edición que promete música, emoción y grandes historias. El programa tendrá nuevamente a Guido Kaczka al frente y contará con la participación de reconocidas figuras del espectáculo, el deporte, el periodismo y el humor.

La segunda temporada comenzará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas por eltrece, con una propuesta que pondrá a famosos y participantes anónimos a cantar juntos para intentar cumplir un sueño.

¿Quiénes son los famosos que participan de Es mi sueño?

En esta nueva temporada se sumarán 21 figuras de distintos ámbitos. La lista está integrada por:

Guillermo Andino

Guillermo Andino (Foto: Movilpress)

Nati Pastorutti

Natalia Pastorutti (Foto: redes sociales).

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez en el cumpleaños de Emilia Attias (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice

Leticia Brédice en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Maju Lozano

Maju Lozano en el Multiteatro (Foto: Movilpress).

Emilia Attias

Emilia Attias en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Viviana Saccone

Viviana Saccone (Foto: Movilpress)

Bambino Pons

Juan Manuel “Bambino” Pons (Foto: Movilpress)

Yayo

Yayo (Foto: Web)

Barbie Simons

Barbie Simons en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Martín Souto

Los periodistas Martín Souto y Juan Marconi (Foto: Movilpress)

Iván Ramírez

Iván Ramírez, imitando a Javier Milei (Foto: Movilpress).

Dante Ortega

Dante Ortega (Foto: Movilpress).

Lío Ferro

Lío Ferro (Foto: redes sociales).

Michelle Masson

Michelle Masson (Foto: Movilpress)

Pipino Cuevas

Lizard

Gastón Angrisani

Jonás Gutiérrez

Antonio Occhiato

Anaís Castro

Todos ellos asumirán el desafío de cantar junto a distintos concursantes y serán protagonistas de historias personales vinculadas a los sueños que buscan hacer realidad.

Quiénes integran el jurado de Es mi sueño

La competencia contará además con un jurado de lujo, encargado de evaluar las actuaciones de los dúos. Los responsables de juzgar a los participantes serán Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Ángela Leiva.

¿Cómo será la competencia de Es mi sueño?

El formato comenzará con la formación de dúos integrados por un famoso y un participante. Cada figura deberá cantar junto a diferentes concursantes y conseguir que la pareja obtenga tres luces verdes para avanzar en la competencia.

Los participantes que no logren alcanzar esa cantidad de votos quedarán eliminados. Luego comenzará una nueva instancia de eliminación hasta que cada famoso quede conformando un único dúo.

En la siguiente etapa, las parejas deberán conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en cada ronda. Los dúos con mejor rendimiento continuarán en carrera, mientras que los que obtengan los peores puntajes quedarán fuera del certamen.

Finalmente, los mejores participantes llegarán a una gran final en vivo, donde se definirá al ganador de Es mi sueño.