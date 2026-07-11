Un video de archivo volvió a viralizarse en las últimas horas y devolvió a la memoria colectiva una faceta poco conocida de Sofi Martínez: sus comienzos en la producción de “A Todo o Nada”, el ciclo que Guido Kaczka condujo por El Trece.

La escena, fechada el 20 de febrero de 2013, muestra a una participante que llevaba al programa un termo y una matera para vender.

Captura del video de "A Todo o Nada" (2013). Crédito : captura El Trece. Por: Captura

En medio de la negociación con Guido, Sofi Martínez tomó la posta y se metió de lleno a discutir el precio, comparando valores con los que se manejaban en San Isidro por esos años, muy distintos a los actuales.

LA NEGOCIACIÓN QUE SORPRENDIÓ A GUIDO KACZKA

El termo había arrancado en $450 y Sofi, entonces productora del ciclo, logró bajarlo a $380. Pero no se conformó ahí: después fue por la matera, que partía de un valor inicial de $350, y consiguió cerrarla en apenas $280, con el argumento de que ese precio le permitiría venderla de manera masiva en Ciudad Universitaria.

Una participante trajo para venderle a Guido Kaczka termos y bolsos para el mate. En medio de la negociación, Sofi Martínez tomó cartas en el asuntos y terminó obteniendo el producto por $280. Esto sorprendió al conductor quien quedó más que feliz con la oferta.

La vendedora terminó aceptando la propuesta, ante la cara de sorpresa de un Guido Kaczka que no podía creer el resultado de la negociación.

El desenlace fue tan simpático que el conductor terminó abrazando a Sofi, feliz por el cierre del trato. La secuencia, breve pero contundente, quedó grabada como uno de esos momentos de televisión que con el paso de los años se transforman en material de culto para repasar en redes.

DE PRODUCTORA DE GUIDO KACZKA A LA VOZ QUE EMOCIONÓ A MESSI

Lo llamativo de este video es el contraste con lo que Sofi Martínez construyó después. Aquella joven productora que discutía precios de termos y materas se convirtió, más de una década después, en una de las comentaristas deportivas más queridas del país, la misma que le dedicó a Lionel Messi unas palabras que lo hicieron emocionar en pleno Mundial de Qatar 2022, en un momento que también dio la vuelta al mundo.

Sofi Martínez junto a Lio Messi (Foto: Instagram)

Por eso, cada vez que este tipo de material resurge en redes sociales, genera una ola de comentarios de sorpresa y cariño: pocos recordaban que, antes de ser una de las periodistas más reconocidas del ambiente deportivo, Sofi Martínez ya se destacaba por su desparpajo frente a cámara, incluso en tareas que nada tenían que ver con el periodismo deportivo.