Mientras crecen las expectativas por una nueva edición de MasterChef Celebrity, Ángel de Brito sorprendió al revelar que Wanda Nara ya habría elegido a una de las figuras que quiere tener entre los participantes del exitoso reality gastronómico.

La primicia llegó en pleno aire de LAM, cuando el conductor lanzó un enigmático: "¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal“, anunció De Brito.

La revelación generó sorpresa y entusiasmo en el estudio, donde enseguida comenzaron a tentar a la periodista para que aceptara la propuesta: "¡Me encanta!“, reaccionaron los panelistas.

Foto: Captura (América)

“Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía“, reveló Ubfal, dejando en claro que la producción de Telefe aún no se contactó con ella.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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SORPRESA EN MASTERCHEF CELEBRITY: LA FIGURA MÁS CERCANA A WANDA NARA QUE HABRÍA SIDO CONVOCADA AL REALITY

La próxima temporada de MasterChef Celebrity ya comienza a generar expectativa y, mientras circulan versiones sobre los posibles participantes, en Sálvese Quien Pueda dieron a conocer el nombre de una figura inesperada vinculada al entorno más cercano de Wanda Nara.

La información fue revelada en pleno aire, cuando los panelistas debatían sobre las personalidades que podrían formar parte del reality culinario. Fue entonces cuando llegó la revelación que sorprendió a todos: “Está convocada oficialmente al reality de las hornallas, a MasterChef. ¡La madre de Wanda!”, detalló Martín Salwe.

La noticia generó entusiasmo inmediato entre los integrantes del ciclo, quienes celebraron la posible incorporación de Nora Colosimo al programa: “¡Me gusta!”, comentaron al aire.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Lejos de ser una desconocida para el público, la mamá de Wanda viene teniendo cada vez más presencia mediática y despertando interés por su perfil elegante y reservado.