El duro revés que Wanda Nara recibió en la Justicia italiana cuando le dio la razón a Mauro Icardi, en que no le corresponde una compensación económica mensual tras el divorcio, fue el detonante para que Rodrigo Lussich comparta su teoría sobre por qué es la conductora de MasterChef Celebrity.

“Hay una teoría que dice que ella paga para hacer televisión”, afirmó el conductor de Intrusos.

Y cuando Paula Varela acotó que la ganadora al Martín Fierro a Mejor Conductora 2026 “tiene un sueldo muy bajo”, Lussich insistió: “Que pone guita”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Ahí Adrián Pallares se sumó a la versión de Rodrigo: “O que ni siquiera lo retira el sueldo... Como que se reparte”.

Cómo es el contrato de Wanda Nara

La semana pasada Marina Calabró destapó los números del contrato de Nara con Telefe, que era por un total de 200.000 dólares por dos años.

Wanda Nara

Es decir, 8.333 dólares al mes que pasado a pesos serían 11.741.113 pesos al tipo de cambio oficial al 29 de mayo de 2026.

“Tiene un montón de PNT liberados que eso los puede cobrar lo que quiera mientras tanto”, cerró Marina Calabró reivindicando a Wanda Nara.

Para tener de referencia, Mario Pergolini cobraría 100.000 dólares por mes por hacer Otro Día Perdido en eltrece para ser el mejor pago de la pantalla chica.