La duda sobre cuánto cobra Wanda Nara como figura exclusiva de Telefe se instaló en el medio con fuerza, y Paula Varela fue categórica al explicar el negocio oculto de mutua conveniencia.

“Lo que decían es que, para Telefe, Wanda siempre era negocio porque le salía muy barata” disparó la panelista de Lape Club Social contra la conductora de MasterChef Celebrity.

Entonces, Varela aclaró el razonamiento de la ganadora al premio Martín Fiero 2026 como Mejor Conductora: “Porque para Wanda su ganancia es estar en pantalla, no lo económico”.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Todo surgió por la filtración de Marina Calabró del acuerdo de Nara con Telefe, que era por un total de 200.000 dólares por dos años. Es decir, 8.333 dólares al mes que pasado a pesos serían 11.741.113 pesos al tipo de cambio oficial al 29 de mayo de 2026.

De ahí que Marina Calabró acotó: “Si la comparás con lo que gana Santiago del Moro, no tenemos ni para empezar. Pero Wanda hace negocio por otro lado...”.

Las licencias que Telefe le da a Wanda

Sin embargo, Calabró leyó la letra chica del contrato y explicó: “En MasterChef podía meter dos chivos sin soporte gráfico y quedárselo ella. Y una mención liberada sin soporte gráfico por cada episodio del stream con la posibilidad de adicionarse una mención liberada sin soporte gráfico por cada episodio de stream si la conductora participa en la ficción vertical”.

“Tiene un montón de PNT liberados que eso los puede cobrar lo que quiera mientras tanto”, cerró Marina Calabró reivindicando a Wanda Nara.